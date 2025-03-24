На Херсонщині відкрили два дитячі простори у модульному містечку
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- Даріна Мельничук
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21:35, 24 березня, 2025
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У Чорнобаївській громаді Херсонської області відкрили два простори для дітей, які мешкають у модульному містечку.
Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.
Зазначається, що простори можуть відвідувати діти з модульного містечка та місцевих дітлахів з громади.
«Їх створили для півсотні дітлахів, які мешкають у модульному містечку. Малечу виховують в родинах, які втратили житло через російські обстріли. Крім цього, відвідати куточки й весело провести там час зможуть й місцеві дітлахи, яких близько трьохсот», — йдеться у повідомленні.
Також додали, що простори облаштовані дитячими меблями, іграшками, розвивальними іграми, наборами для творчості та шкільною канцелярією. Їх відкрили завдяки підтримці благодійного фонду «Єдність жінок» та благодійних організацій «Revival Foundation» і «Ukraine Volya Foundation».
Нагадаємо, у Миколаєві запрацював центр психосоціальної підтримки, створений для допомоги родинам із дітьми.
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