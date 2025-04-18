Херсонщина отримає державну субвенцію на будівництво укриттів у школах

На Миколаївщині побудували сучасне шкільне укриття. Фото: «МикВісті»

Сьогодні, 18 квітня, Кабмін розподілив 830 мільйонів гривень субвенції регіонам на облаштування укриттів у школах. До переліку областей, які отримують фінансування, увійшла й Херсонщина.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що ці кошти спрямують продовження роботи з облаштування укриттів та безпечних умов у закладах освіти. Фінансування отримають 15 громад, а також обласні бюджети Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей.

За словами прем’єра, за останні два роки з державного бюджету спрямували 14 мільярдів гривень на облаштування укриттів у школах по всій країні.

Нагадаємо, що після скандалу з візитом Омбудсмана, в обласному Будинку дитини у Миколаєві побудують нове бомбосховище.