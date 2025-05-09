На Одещині хочуть відкрити індустріальний парк за пів мільярда: влада шукає інвестора

Проєкт створення індустріального парку. Фото: ip-bt.com

В Одеській області шукають 531,2 мільйона гривень на створення індустріального парку у селищі Борщі. Він буде орієнтований на металообробку та виробництво металевих виробів.

Відповідний проєкт опублікований на сайті державної системи DREAM, пишуть «МикВісті». Його ініціатор — Куяльницька сільська рада, яка наразі шукає інвестора.

Індустріальний парк планують створити на території колишнього підприємства «Південтехгаз», площею 10 гектарів. Там хочуть розбудувати сучасний промисловий кластер, що буде орієнтований на металообробку та виробництво металевих виробів.

Заплановано реконструкцію вже існуючих будівель і зведення нових споруд загальною площею майже 30 тисяч квадратних метрів. Це 8 виробничих цехів, 7 складських приміщень, 3 адміністративні будівлі та 3 технічні споруди. В адміністративному корпусі мають бути розташовані офіси, коворкінг, конференц-зали, їдальня, хостел та шоуруми для підприємств-резидентів. Також планується благоустрій території із озелененням і зонами відпочинку для працівників.

Там зазначається, що промислова зона розташована поблизу важливих транспортних шляхів — автомобільної дороги Р-33 і залізничної станції «Борщі», що забезпечує зручну логістику. В межах проєкту планується масштабна модернізація інженерної інфраструктури: потужність електропостачання має зрости з 5 до 15 МВт, відновлять газопостачання середнього тиску, систему водопостачання та водовідведення, а також збудують локальні очисні споруди і дощову каналізацію.

Загальний орієнтовний бюджет проєкту становить 531,2 мільйона гривень, із них понад 400 мільйонів гривень — капітальні витрати.