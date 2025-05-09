На Одещині хочуть відкрити індустріальний парк за пів мільярда: влада шукає інвестора
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- Юлія Бойченко
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13:31, 09 травня, 2025
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В Одеській області шукають 531,2 мільйона гривень на створення індустріального парку у селищі Борщі. Він буде орієнтований на металообробку та виробництво металевих виробів.
Відповідний проєкт опублікований на сайті державної системи DREAM, пишуть «МикВісті». Його ініціатор — Куяльницька сільська рада, яка наразі шукає інвестора.
Індустріальний парк планують створити на території колишнього підприємства «Південтехгаз», площею 10 гектарів. Там хочуть розбудувати сучасний промисловий кластер, що буде орієнтований на металообробку та виробництво металевих виробів.
Заплановано реконструкцію вже існуючих будівель і зведення нових споруд загальною площею майже 30 тисяч квадратних метрів. Це 8 виробничих цехів, 7 складських приміщень, 3 адміністративні будівлі та 3 технічні споруди. В адміністративному корпусі мають бути розташовані офіси, коворкінг, конференц-зали, їдальня, хостел та шоуруми для підприємств-резидентів. Також планується благоустрій території із озелененням і зонами відпочинку для працівників.
Там зазначається, що промислова зона розташована поблизу важливих транспортних шляхів — автомобільної дороги Р-33 і залізничної станції «Борщі», що забезпечує зручну логістику. В межах проєкту планується масштабна модернізація інженерної інфраструктури: потужність електропостачання має зрости з 5 до 15 МВт, відновлять газопостачання середнього тиску, систему водопостачання та водовідведення, а також збудують локальні очисні споруди і дощову каналізацію.
Загальний орієнтовний бюджет проєкту становить 531,2 мільйона гривень, із них понад 400 мільйонів гривень — капітальні витрати.
Індустріальні парки на Миколаївщині
У липні 2024 року у Миколаєві відбулась виїзна нарада Комітету з питань економічного розвитку. На ній обговорили створення на Миколаївщині двох індустріальних парків: приватний «Техно Парк Вознесенськ» та комунальний «Миколаїв».
Свої проєктні пропозиції щодо створення парків також подали села Новофедорівка та Берізки, Нова Одеса та Баштанка.
А до цього, у березні 2024 року, миколаївський індустріальний парк «Енергія» виключили із офіційного реєстру через відсутність звітів про роботу. Він з 2018 року розташовувався у Корабельному районі та займав земельну ділянку площею 36 гектарів.
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що держава має допомогти створити на зруйнованих або пошкоджених війною територіях техно- та індустріальні парки, аби забезпечити робочі місця та наповнення місцевих бюджетів.
А секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько вважає, що вільна економічна зона допоможе відкрити «вікно можливостей» для інвесторів, які прийдуть у Миколаїв та будуть готові вкладати гроші у бізнес.
Водночас народний депутат України Олександр Пасічний вважає, що Миколаєву необхідно вивчати досвід створення індустріальних парків, щоб у майбутньому залучати інвесторів та поповнювати міський бюджет.
Нещодавно зареєстрований індустріальний парк SUNART планують побудувати у Кривоозерській громаді Первомайського району Миколаївської області.
А в січні 2025 року голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів про плани створення індустріального парку у регіоні.
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