70% Херсонщини під окупацією, але ми будуємо плани на відновлення, — Прокудін на форумі в Італії

Міжнародний форум у Вероні. Фото: Львівська міська рада

Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін взяв участь у міжнародному форумі в італійській Вероні, де представив регіон, що пережив окупацію й зазнав значних втрат, але має бачення післявоєнного відновлення та розвитку.

У коментарі італійським ЗМІ Олександр Прокудін наголосив на масштабі руйнувань і важливості міжнародної підтримки.

— Наша область переживає величезні страждання. На початку війни вона була повністю окупована. Нині майже 70% нашої території залишаються під контролем росіян. Ми зазнали великих втрат. Ми визнаємо, що в управлінні кризовими ситуаціями були допущені й помилки. Ми тут, щоб поділитися досвідом і отримати поради, як зробити наші міста ефективнішими у процесі відбудови, — розповів Олександр Прокудін.

Серед ключових напрямків, над якими працює область, він назвав енергетику, зокрема когенерацію та сонячну енергетику, відновлення морських портів і модернізацію сільського господарства.

— Наші основні потреби пов’язані з енергетичним сектором, зокрема в когенерації та виробництві сонячної енергії. Крім того, після війни ми хочемо відбудувати принаймні один із зруйнованих портів. Сільське господарство — ще один критично важливий напрям. Тож ми прагнемо зміцнити відносини з Італією для розвитку співпраці та інвестицій, — зазначив керівник Херсонської ОВА.

Він зазначив, що форум став підготовчим етапом до міжнародної конференції з відновлення України Ukraine Recovery Conference 2025, яка відбудеться у липні в Римі.

Раніше повідомлялось, що Швеція планує відновити село Зміївка на Херсонщині, яке постраждала від російських обстрілів.