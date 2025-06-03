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Зеленський призначив новим очільником Херсонської МВА Ярослава Шанька

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько. Фото: Ярослав Шанько/TelegramНачальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько. Фото: Ярослав Шанько/Telegram

Президент Володимир Зеленський призначив Ярослава Шанька новим керівником Херсонської міської військової адміністрації. 

Відповідне розпорядження №76/2025-pп оприлюднили на сайті глави держави.

Слід зазначити, що до цього Шанько працював заступником начальника Херсонської обласної військової адміністрації. 

Скриншот з офіційного сайту ПрезидентаСкриншот з офіційного сайту Президента

Ярослав Шанько запевнив, що буде діяти відкрито та відповідально, зосереджуючись на безпеці людей і підтримці Збройних сил України.

— Розумію, що попереду — багато складних завдань. Однак гарантую: порядність, доброчесність та відкритість. Ніяких гучних слів, замість дій. Невдовзі розповім про свої перші кроки на посаді. Пріоритет — захист людей і підтримка наших відважних військових, — написав Ярослав Шанько.

Зазначимо, Шанько змінює на посаді Романа Мрочка, який очолював Херсонську МВА з березня 2023 року до середини квітня цього року.

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