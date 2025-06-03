Зеленський призначив новим очільником Херсонської МВА Ярослава Шанька
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- Світлана Іванченко
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18:06, 03 червня, 2025
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Президент Володимир Зеленський призначив Ярослава Шанька новим керівником Херсонської міської військової адміністрації.
Відповідне розпорядження №76/2025-pп оприлюднили на сайті глави держави.
Слід зазначити, що до цього Шанько працював заступником начальника Херсонської обласної військової адміністрації.
Ярослав Шанько запевнив, що буде діяти відкрито та відповідально, зосереджуючись на безпеці людей і підтримці Збройних сил України.
— Розумію, що попереду — багато складних завдань. Однак гарантую: порядність, доброчесність та відкритість. Ніяких гучних слів, замість дій. Невдовзі розповім про свої перші кроки на посаді. Пріоритет — захист людей і підтримка наших відважних військових, — написав Ярослав Шанько.
Зазначимо, Шанько змінює на посаді Романа Мрочка, який очолював Херсонську МВА з березня 2023 року до середини квітня цього року.
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