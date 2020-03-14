Сегодня, 14 марта в супермаркете METRO в Николаеве мужчина пришел за покупками в противогазе.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Klymenko Time».

— Хит дня. Да что там, хит недели, - сказано в описании к видео.

Напомним, что в Николаеве из-за коронавируса временно закрылись часть аптек, а люди массово скупают в супермаркетах антисептические средства.

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров объявил карантин на территории всей страны. Это предполагает временное закрытие учебных заведений, ограничения в проведении массовых мероприятий (от 200 человек), приостановление авиасообщения с некоторыми странами. Такие меры обусловлены ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом групп А, В и вспышкой коронавируса.

Меры безопасности вводятся и в Николаеве. В частности, образовательные учреждения уйдут на карантин, а общественный транспорт будет дополнительно дезинфицироваться.

Глава областного совета Виктория Москаленко потребовала закрыть образовательные учреждения Николаевщины на карантин.

Также ранее сообщалось, что в 8 регионов Украины дополнительно направлены немецкие тест-системы для выявления коронавируса COVID-19, которые позволят проводить проверки на местном уровне. Николаевской среди них пока нет.

По мнению члена исполнительного комитета Николаевского городского совета Александра Садыкова во все школы и детские сады Николаева нужно закупить экспресс-тесты на коронавирус.

Глава фракции «Европейская Солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева считает, что в городе нужно разработать алгоритм действий при эпидемии коронавируса, а не только информировать население листовками.

При этом, заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Александр Трайтли заявил, что не видит угрозы коронавируса в области, так как ситуация с заболеванием контролируемая, но ОГА будет просить 500 тестов для определения вируса.

Также, мэр Николаева Александр Сенкевич провел брифинг, в ходе которого рассказал о ситуации с коронавирусом в Украине и о готовности городской власти к борьбе с инфекцией.