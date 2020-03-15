С завтрашнего дня, 16 марта, коммунальное предприятие «Николаевводоканал» из-за угрозы распространения коронавируса будет проводить консультации в онлайн-режиме.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Правительством Украины введен карантин, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Минздрав рекомендует избегать людных мест и соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра от других людей.

«Поскольку существует угроза распространения вируса, поход в абонентский отдел — это лишний риск, как для абонентов, так и работников, которые общаются с потребителями», — отметили в компании.

Для того, чтобы сократить риски заболевания и распространения вируса, с 16 марта по 3 апреля 2020 года, все консультации будут осуществляться в онлайн режиме.

ГКП «Николаевводоканал» переходит на особый режим работы, предусматривающий дистанционную форму работы с обращениями граждан и усиленную обработку запросов.

Телефоны абонентского отдела: 70-98-44, 58-18-48, 30 −00-95, 67-09-52, 70-95-25, 24-11-52. В ближайшее время количество телефонов будет увеличено.

Подать заявку на опломбирование/распломбирование счетчика можно как в телефонном режиме, так и на электронную почту: atamas@vodokanal.mk.ua. ВАЖНО: при подаче заявки обязательно указывайте контактный номер телефона.

Историю начислений и оплат можно посмотреть в личном кабинете потребителя по ссылке, также предусмотрена функция онлайн оплаты несколькими платежными системами. Личный кабинет: http://cpp.vodokanal.mk.ua.

«Пользуйтесь мобильным приложением Viber-bot, удобная регистрация, возможность оплаты, информационная поддержка (вы можете задать вопрос и специалист предприятия предоставит всю необходимую информацию), переходите по ссылке: https://al-s.top/mkH2O. Обратите внимание, что в мобильном приложении Viber-bot и личном кабинете предусмотрена функция регистрации нескольких адресов. Позаботьтесь о своих родных, быстро и удобно предоставляйте показания приборов учета и своевременно оплачивайте услуги», — отметили в водоканале.

На официальном сайте предприятия функционирует онлайн-приемная, где можно оперативно получить консультацию.

Прием абонентов по неотложным вопросам, будет осуществляться только по предварительной записи. Телефоны для записи указаны выше.

«Обратите внимание, отправляя запрос о личном приеме, ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите контактный телефон и вопрос, с которым вам необходимо посетить абонентский отдел предприятия. Берегите себя и близких!», — добавили в «Николаевводоканале».

Напомним, что карантинные меры в Николаеве ввели с 12 марта. Тогда городской голова Александр Сенкевич рассказал, что весь коммунальный транспорт будут дезинфицировать. Также в горсовете призвали частных перевозчиков обрабатывать дезсредствами маршрутки и автобусы.

Ранее сообщалось, что Николаевский художественный русский драматический театр из-за введенного в городе карантина отменил все спектакли — их перенесли на апрель и май 2020 года.

Отметим, что в Николаеве из-за коронавируса временно закрылись часть аптек, а люди массово скупают в супермаркетах антисептические средства.

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров объявил карантин на территории всей страны. Это предполагает временное закрытие учебных заведений, ограничения в проведении массовых мероприятий (от 200 человек), приостановление авиасообщения с некоторыми странами. Такие меры обусловлены ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом групп А, В и вспышкой коронавируса.

Глава областного совета Виктория Москаленко потребовала закрыть образовательные учреждения Николаевщины на карантин.

Также ранее сообщалось, что в 8 регионов Украины дополнительно направлены немецкие тест-системы для выявления коронавируса COVID-19, которые позволят проводить проверки на местном уровне. Николаевской среди них пока нет.

По мнению члена исполнительного комитета Николаевского городского совета Александра Садыкова во все школы и детские сады Николаева нужно закупить экспресс-тесты на коронавирус.

Глава фракции «Европейская Солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева считает, что в городе нужно разработать алгоритм действий при эпидемии коронавируса, а не только информировать население листовками.

При этом, заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Александр Трайтли заявил, что не видит угрозы коронавируса в области, так как ситуация с заболеванием контролируемая, но ОГА будет просить 500 тестов для определения вируса.

Также, мэр Николаева Александр Сенкевич провел брифинг, в ходе которого рассказал о ситуации с коронавирусом в Украине и о готовности городской власти к борьбе с инфекцией.