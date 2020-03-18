Сегодня, 18 марта, 11,5 тысяч украинцев вернутся на родину 57 авиарейсами. Среди них — застрявшие в Австрии и на Шри-Ланке.

Об этом он рассказал Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к народу.

«Сегодня выполняется 57 авиарейсов, которые возвращают домой 11,5 тыс. украинцев. Среди них наши граждане, которые застряли в Австрии и на Шри-Ланке. Рейс из Вены в 13:30 уже вернул наших людей на родную землю. Часть украинцев из Шри-Ланки также уже вернулась. Остальные будут в Украине до конца сегодняшнего дня», — сказал он.

Глава государства добавил, что также сегодня в Украину специальным президентским бортом доставят 33 человека, среди которых 18 женщин, 5 детей и люди пожилого возраста.

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Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский заявил, что слухи о том, что в стране уже около 400 тысяч инфицированных COVID-19 являются ложью.

Отметим, в городе Нежин Черниговской области недавно вернувшаяся из Италии женщина обосновано подозревается в инфицировании коронавирусом.

Напомним, ранее врачи сообщили, что 33-летняя женщина из Черновицкой области умерла от судорожного синдрома на фоне отека головного мозга, а не от коронавируса.