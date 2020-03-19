В Ужгороде с 20 марта и на время карантина не будет работать весь общественный транспорт.

Об этом сообщает пресс-служба Ужгородского городского совета.

Отмечается, что за последние несколько дней карантина все меньше людей стало пользоваться общественным транспортом. Из-за этого 18 марта в городе на рейсы вышло меньше автобусов.

«Однако утром и вечером чрезвычайно сложно обеспечить перевозку пассажиров не более 10 человек в одном транспортном средстве, как обязывает постановление Кабмина. Возникают конфликтные ситуации. Штрафы же за нарушение постановления — как на водителя, так и на перевозчика, очень высоки: от 17 тысяч до 70 тысяч гривен», — говорится в сообщении.

Из-за этого в городе решили временно прекратить работу общественного транспорта. Учреждениям и организациям, независимо от формы собственности, рекомендуют обеспечить проезд работников автобусами в режиме регулярных специальных перевозок.

«Также с сегодняшнего дня в Ужгороде через громкоговорители на автомобилях патрульной полиции жителей города предупреждать о карантине, угрозы распространения коронавируса и чтобы без необходимости не выходили из дома», — отметили в городском совете.

Напомним, сегодня утром в Николаеве пассажиры избили водителя трамвая 2085 маршрута № 1 из-за отказа пускать в салон больше 10 человек.

Как известно, 17 марта мэр Николаева Александр Сенкевич во исполнение решения Кабинета Министров Украины подписал распоряжение запретить перевозку более 10 пассажиров в городском транспорте.

В Николаеве на время карантина сотрудники патрульной полиции и «Укртрансбезопасности» будут контролировать количество пассажиров в электротранспорте, автобусах и маршрутках города.

Напомним, в связи с запретом на перевозку более 10 пассажиров в городском транспорте Николаева в компании «Евротранстехсервис» заявили о возможных перебоях в графике движения автобусов маршрута №54. Это связанно с тем, что из-за новых правил перевозчик вынужден будет работать в убыток.