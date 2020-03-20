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Среди 15 пациентов в Черновицкой области, у которых подтвердили COVID-19 есть те, кто не выезжали за границу и заразились внутри страны.
Об этом сообщил в Facebook председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осадчук в видеообращении.
Напомним, вечером 19 марта стало известно, что в Черновицкой области зафиксировали 5 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Общее количество случаев в области возросло до 15.
По словам главы Черновицкой ОГА, среди новых больных не только те, кто вернулся из-за границы, а и те, кто заразился внутри страны.
«Дело в том, что это — не только люди, которые вернулись из-за границы. Среди них есть и так называемые контактные лица. То есть мы имеем уже передачу этой инфекции людям, которые сами не были за границей, но контактировали с родными, близкими, соседями, коллегами», — сказал Сергей Осадчук.
В связи с этим чиновник призвал всех жителей области, которые накануне вернулись в страну, самоизолироваться и не подвергать опасности окружающих.
«Я вас очень прошу воздержитесь и проявите социальную, человеческую ответственность и ответственность», — подчеркнул он.
Ранее врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения короновируса Ольга Голубовская сказлала, что в Украине инфицированных коронавирусом больше, чем в официальной статистике, но такая ситуация во всем мире.
Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что в Николаеве у многих людей в организме уже есть коронавирус, однако его симптомы проявятся позже.
По состоянию на вечер 19 марта в Украине зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом, из них — 3 летальные.
В то же время в Китае вторые сутки подряд не зарегистрировали новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19.
Среди 15 пациентов в Черновицкой области, у которых подтвердили COVID-19 есть те, кто не выезжали за границу и заразились внутри страны.
Об этом сообщил в Facebook председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осадчук в видеообращении.
Напомним, вечером 19 марта стало известно, что в Черновицкой области зафиксировали 5 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Общее количество случаев в области возросло до 15.
По словам главы Черновицкой ОГА, среди новых больных не только те, кто вернулся из-за границы, а и те, кто заразился внутри страны.
«Дело в том, что это — не только люди, которые вернулись из-за границы. Среди них есть и так называемые контактные лица. То есть мы имеем уже передачу этой инфекции людям, которые сами не были за границей, но контактировали с родными, близкими, соседями, коллегами», — сказал Сергей Осадчук.
В связи с этим чиновник призвал всех жителей области, которые накануне вернулись в страну, самоизолироваться и не подвергать опасности окружающих.
«Я вас очень прошу воздержитесь и проявите социальную, человеческую ответственность и ответственность», — подчеркнул он.
Ранее врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения короновируса Ольга Голубовская сказлала, что в Украине инфицированных коронавирусом больше, чем в официальной статистике, но такая ситуация во всем мире.
Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что в Николаеве у многих людей в организме уже есть коронавирус, однако его симптомы проявятся позже.
По состоянию на вечер 19 марта в Украине зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом, из них — 3 летальные.
В то же время в Китае вторые сутки подряд не зарегистрировали новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19.