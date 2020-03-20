Среди 15 пациентов в Черновицкой области, у которых подтвердили COVID-19 есть те, кто не выезжали за границу и заразились внутри страны.

Об этом сообщил в Facebook председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осадчук в видеообращении.

Напомним, вечером 19 марта стало известно, что в Черновицкой области зафиксировали 5 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Общее количество случаев в области возросло до 15.

По словам главы Черновицкой ОГА, среди новых больных не только те, кто вернулся из-за границы, а и те, кто заразился внутри страны.

«Дело в том, что это — не только люди, которые вернулись из-за границы. Среди них есть и так называемые контактные лица. То есть мы имеем уже передачу этой инфекции людям, которые сами не были за границей, но контактировали с родными, близкими, соседями, коллегами», — сказал Сергей Осадчук.

В связи с этим чиновник призвал всех жителей области, которые накануне вернулись в страну, самоизолироваться и не подвергать опасности окружающих.

«Я вас очень прошу воздержитесь и проявите социальную, человеческую ответственность и ответственность», — подчеркнул он.

Ранее врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения короновируса Ольга Голубовская сказлала, что в Украине инфицированных коронавирусом больше, чем в официальной статистике, но такая ситуация во всем мире.