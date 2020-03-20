В Николаеве и области начиная с 20 марта спецавтомобили подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области начали информирования граждан о необходимости соблюдения условий карантина.

Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

Утром спасатели, на автомобилях оснащенных громкоговорителями, предупреждали жителей микрорайона Намыв и Соляные Николаева и в городах Вознесенск, Баштанка, Новая Одесса, Южноукраинск о необходимых мерах личной безопасности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции и сохранения здоровья людей в условиях карантина.

В течение дня автомобили ГУ ГСЧС будут курсировать по улицам всех городов и районов Николаевской области.

— Напоминаем, что в связи с карантином, гражданам настойчиво рекомендуется без необходимости не покидать места обитания, посещать места скопления людей, во время пребывания на улице одевать защитные маски и сохранять дистанцию между людьми не менее 2 метров. Особенно важно соблюдать меры личной гигиены, позаботиться о близких и родных людей пожилого возраста, обеспечив их всем необходимым, чтобы им не пришлось выходить на улицу. Спасатели отмечают: «Дисциплина и выполнение личных и общих мер безопасности является противодействием распространению коронавирусной инфекции! Будьте бдительны и придерживайтесь рекомендаций специалистов», - сказано в сообщении.

Напомним, вчера утром в Николаеве пассажиры избили водителя трамвая 2085 маршрута № 1 из-за отказа пускать в салон больше 10 человек.

Как известно, 17 марта мэр Николаева Александр Сенкевич во исполнение решения Кабинета Министров Украины подписал распоряжение запретить перевозку более 10 пассажиров в городском транспорте.

В Николаеве на время карантина сотрудники патрульной полиции и «Укртрансбезопасности» будут контролировать количество пассажиров в электротранспорте, автобусах и маршрутках города.

Напомним, в связи с запретом на перевозку более 10 пассажиров в городском транспорте Николаева в компании «Евротранстехсервис» заявили о возможных перебоях в графике движения автобусов маршрута №54. Это связанно с тем, что из-за новых правил перевозчик вынужден будет работать в убыток.