Правительство Израиля распорядилось закрыть все синагоги, мечети и церкви на фоне вспышки коронавируса.

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на офис премьер-министра страны.

Гражданам разрешили молиться только на улице с участием не более 10 человек на расстоянии не менее двух метров друг от друга.

Новые ограничения также включают предыдущий запрет выходить из дома на более чем 100 метров, за исключением похода за продуктами или лекарствами.

Кроме того, власти разрешили находиться в автомобиле только двум людям одновременно и сократили частоту движения общественного транспорта на 25%.

Напомним, в Православной церкви Украины отреагировали на решение Кабинета министров о продлении карантина до 24 апреля.

Как известно, власти готовят проект «Пасха дома», который поможет отпраздновать праздник дома, не создавая скопления людей в церквях.