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Сенатор-республиканец США Марта Максалли заявила, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреесус помог Китаю скрывать истинные данные о распространении коронавируса.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Как сообщается, Марта Максалли осуждает китайские власти в сокрытии коронавируса, который нанес вред всему миру. Кроме того она настаивает на увольнении главы ВОЗ.
— ВОЗ должна прекратить покрывать их. Я думаю, что доктор Тедрос должен уйти в отставку. Нам нужно принять какие-то меры для решения этой проблемы. Это просто безответственно, это бессовестно то, что они сделали, в то время как люди умирают по всему миру, - сказала Марта Максалли.
Ранее сенатор Рик Скотт призвал Конгресс провести расследование деятельности ВОЗ и указал, что Соединенным Штатам следует воздержаться от финансирования организации за помощь коммунистическому Китаю в сокрытии данных.
Напомним, власти Китая скрыли истинное количество зараженных и умерших в стране в результате вспышки коронавируса. По данным издания, такую информацию предоставило в секретном отчете Белому дому американское разведывательное агентство.
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Сенатор-республиканец США Марта Максалли заявила, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреесус помог Китаю скрывать истинные данные о распространении коронавируса.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Как сообщается, Марта Максалли осуждает китайские власти в сокрытии коронавируса, который нанес вред всему миру. Кроме того она настаивает на увольнении главы ВОЗ.
— ВОЗ должна прекратить покрывать их. Я думаю, что доктор Тедрос должен уйти в отставку. Нам нужно принять какие-то меры для решения этой проблемы. Это просто безответственно, это бессовестно то, что они сделали, в то время как люди умирают по всему миру, - сказала Марта Максалли.
Ранее сенатор Рик Скотт призвал Конгресс провести расследование деятельности ВОЗ и указал, что Соединенным Штатам следует воздержаться от финансирования организации за помощь коммунистическому Китаю в сокрытии данных.
Напомним, власти Китая скрыли истинное количество зараженных и умерших в стране в результате вспышки коронавируса. По данным издания, такую информацию предоставило в секретном отчете Белому дому американское разведывательное агентство.