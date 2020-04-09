В Италии за сутки зафиксировали рекордное число выздоровевших от коронавируса.

Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на телеканал Rai News.

— Сегодня рекорд по выздоровевшим: 2 009 за день. Кроме того, за сутки 542 пациента умерли, — заявил глава департамента гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

В общей сложности в Италии уже выздоровели 26 491 человек, заразившихся коронавирусом.

Согласно данным департамента гражданской обороны Италии, пятый день подряд снижается число пациентов в палатах интенсивной терапии.

С начала эпидемии коронавируса в Италии зарегистрировали 95 262 заболевших. За последние сутки - 1 195 заболевших.

Умерли за время эпидемии COVID-19 в Италии 17 669 человек.

Напомним, в Украине за сутки коронавирусом заболели еще 206 человек. Всего 1668 подтвержденных случаев.