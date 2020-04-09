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В Италии за сутки зафиксировали рекордное число выздоровевших от коронавируса.
Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на телеканал Rai News.
— Сегодня рекорд по выздоровевшим: 2 009 за день. Кроме того, за сутки 542 пациента умерли, — заявил глава департамента гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
В общей сложности в Италии уже выздоровели 26 491 человек, заразившихся коронавирусом.
Согласно данным департамента гражданской обороны Италии, пятый день подряд снижается число пациентов в палатах интенсивной терапии.
С начала эпидемии коронавируса в Италии зарегистрировали 95 262 заболевших. За последние сутки - 1 195 заболевших.
Умерли за время эпидемии COVID-19 в Италии 17 669 человек.
Напомним, в Украине за сутки коронавирусом заболели еще 206 человек. Всего 1668 подтвержденных случаев.
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В Италии за сутки зафиксировали рекордное число выздоровевших от коронавируса.
Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на телеканал Rai News.
— Сегодня рекорд по выздоровевшим: 2 009 за день. Кроме того, за сутки 542 пациента умерли, — заявил глава департамента гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
В общей сложности в Италии уже выздоровели 26 491 человек, заразившихся коронавирусом.
Согласно данным департамента гражданской обороны Италии, пятый день подряд снижается число пациентов в палатах интенсивной терапии.
С начала эпидемии коронавируса в Италии зарегистрировали 95 262 заболевших. За последние сутки - 1 195 заболевших.
Умерли за время эпидемии COVID-19 в Италии 17 669 человек.
Напомним, в Украине за сутки коронавирусом заболели еще 206 человек. Всего 1668 подтвержденных случаев.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь