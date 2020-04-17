В Николаеве на улице 11-й Продольной недалеко от рынка «Колос» несмотря на запрет работы рынков в период карантина продавцы устроили стихийную торговлю.

Об этом в редакцию НикВести сообщили читатели.

По словам жителя Николаева, стихийный рынок работает уже неделю, при этом, как продавцы так и покупатели не соблюдают карантинных мер.

— Вот такой у нас карантин… Уже неделю никто ничего с ними сделать не может. Приезжал патруль, так продавцы чуть ли не побили их и отказались уходить. Стихийный рынок работает полным ходом, а люди и рады. Никакой дистанции. Продавцы сидят со спущенными масками и во всю продают свой товар. А потом, вот так, у нас появляются зараженные коронавирусом, - пишет читатель.

Стоит отметить, что, как видно на видео, торговля осуществляется на картонных коробках прямо на дороге.

При этом за сегодня 17 апреля, сотрудники полиции трижды пытались прекратить стихийную торговлю, однако рынок и дальше продолжает работать.

Напомним, с 23 марта в Николаевской области приостановили работу все рынки. Позже главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко подписал постановление, которым властям на местах разрешается открыть продуктовые рынки во время карантина, однако строго придерживаясь определенных ограничений.

Ранее сообщалось, что директор Николаевского областного лабораторного центра, главный санитарный врач области Владимир Клочко раскритиковал заявления некоторых политиков, которые выступают за открытие продуктовых и других рынков, несмотря на угрозу распространения коронавирусного заболевания COVID-19.

Отметим, что с инициативой о необходимости открытия рынков ранее выступил депутат Николаевского областного совета Максим Невенчанный. На своей странице в Facebook он заявил, решение о закрытии на карантин рынков играет на пользу крупному бизнесу - сетям супермаркетов и грозит экономическим кризисом.

Неделю назад также предприниматели, осуществляющие торговлю на рынке компании «Универсал-ЮГ», связанной с депутатом Николаевского городского совета, членом так называемой «группы Солтыса» Анатолием Дюминым, устроили митинг против закрытия рынка на время карантина и грозились перекрывать дороги.

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в городе во время карантина не планируют открыть продовольственные рынки.

Позже стало известно, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко решил отменить собственное постановление, которым при определенных условиях разрешалась работа рынков во время карантина.