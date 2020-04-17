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В Николаеве уровень содержания углекислого газа в воздухе по состоянию на вечер 17 апреля находится в пределах нормы.
Об этом рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.
Он сообщил, что Укргидрометцентр дал сводку о загрязненности воздуха по состоянию на 19:00 17 апреля. Согласно данным, содержание CO2 — 1,2-1,5 при норме 5.
Александр Сенкевич добавил, что по информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пыль, которую николаевцы сегодня наблюдали, принес ветер из Киева и Житомирской области.
— Я позвонил начальнику управления ГСЧС в Николаевской области Максиму Грицаенко, который сообщил о том, что это ветер, тот самый ураган, который был в Киеве, принес эту пыль и несет ее низинами, реками в сторону моря. Идет из Киева, Житомира и несется к морю. Пыль повышена, при этом СО2 в норме — отметил мэр.
Напомним, вечером 16 апреля в Киеве в воздухе были зафиксированы продукты горения. В связи с этим людей просят закрыть окна и не выходить на улицу.
Сегодня утром Киев возглавил рейтинг городов с наиболее загрязненным воздухом.
Также в Николаеве зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха, индекс качества воздуха достиг вредного для человека уровня.
При этом в Укргидрометцентре в комментарии НикВести отметили, что последний замер по уровню загрязнения воздуха в Николаеве проводился в среду и тогда не было зафиксировано «превышение загрязняющих веществ». Анализы замеров, взятых сегодня, будут лишь во вторник, 21 апреля.
В свою очередь, Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал жителей города по возможности не выходить на улицу, пока госслужбы не проверят информацию об уровне загрязнения воздуха.
Также напомним, что по данным обзора состояния загрязнения окружающей среды на территории Украины, проведенного Гидрометслужбой Украины, Николаев оказался на четвертом месте по загрязненности воздуха среди городов страны.
Как известно, доктор биологических наук Людмила Григорьева объяснила, что Николаев оказался в лидерах по количеству выбросов формальдегида из-за большого количества грузовиков, которые проезжают каждый день через город. По ее словам, причиной такого большого количества вредных выбросов является грузовой транспорт. Людмила Григорьева привела данные о том, что в Николаев ежедневно заезжает около 1,5 тысячи грузовиков. В год их количество составляет около 600 тысяч.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич предложил установить во всех районах города специальное оборудование, которое будет в онлайн-режиме измерять уровень загрязнения атмосферного воздуха.
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В Николаеве уровень содержания углекислого газа в воздухе по состоянию на вечер 17 апреля находится в пределах нормы.
Об этом рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.
Он сообщил, что Укргидрометцентр дал сводку о загрязненности воздуха по состоянию на 19:00 17 апреля. Согласно данным, содержание CO2 — 1,2-1,5 при норме 5.
Александр Сенкевич добавил, что по информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пыль, которую николаевцы сегодня наблюдали, принес ветер из Киева и Житомирской области.
— Я позвонил начальнику управления ГСЧС в Николаевской области Максиму Грицаенко, который сообщил о том, что это ветер, тот самый ураган, который был в Киеве, принес эту пыль и несет ее низинами, реками в сторону моря. Идет из Киева, Житомира и несется к морю. Пыль повышена, при этом СО2 в норме — отметил мэр.
Напомним, вечером 16 апреля в Киеве в воздухе были зафиксированы продукты горения. В связи с этим людей просят закрыть окна и не выходить на улицу.
Сегодня утром Киев возглавил рейтинг городов с наиболее загрязненным воздухом.
Также в Николаеве зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха, индекс качества воздуха достиг вредного для человека уровня.
При этом в Укргидрометцентре в комментарии НикВести отметили, что последний замер по уровню загрязнения воздуха в Николаеве проводился в среду и тогда не было зафиксировано «превышение загрязняющих веществ». Анализы замеров, взятых сегодня, будут лишь во вторник, 21 апреля.
В свою очередь, Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал жителей города по возможности не выходить на улицу, пока госслужбы не проверят информацию об уровне загрязнения воздуха.
Также напомним, что по данным обзора состояния загрязнения окружающей среды на территории Украины, проведенного Гидрометслужбой Украины, Николаев оказался на четвертом месте по загрязненности воздуха среди городов страны.
Как известно, доктор биологических наук Людмила Григорьева объяснила, что Николаев оказался в лидерах по количеству выбросов формальдегида из-за большого количества грузовиков, которые проезжают каждый день через город. По ее словам, причиной такого большого количества вредных выбросов является грузовой транспорт. Людмила Григорьева привела данные о том, что в Николаев ежедневно заезжает около 1,5 тысячи грузовиков. В год их количество составляет около 600 тысяч.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич предложил установить во всех районах города специальное оборудование, которое будет в онлайн-режиме измерять уровень загрязнения атмосферного воздуха.