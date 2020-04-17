В Николаеве уровень содержания углекислого газа в воздухе по состоянию на вечер 17 апреля находится в пределах нормы.

Об этом рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.

Он сообщил, что Укргидрометцентр дал сводку о загрязненности воздуха по состоянию на 19:00 17 апреля. Согласно данным, содержание CO 2 — 1,2-1,5 при норме 5.

Александр Сенкевич добавил, что по информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пыль, которую николаевцы сегодня наблюдали, принес ветер из Киева и Житомирской области.

— Я позвонил начальнику управления ГСЧС в Николаевской области Максиму Грицаенко, который сообщил о том, что это ветер, тот самый ураган, который был в Киеве, принес эту пыль и несет ее низинами, реками в сторону моря. Идет из Киева, Житомира и несется к морю. Пыль повышена, при этом СО 2 в норме — отметил мэр.

Напомним, вечером 16 апреля в Киеве в воздухе были зафиксированы продукты горения. В связи с этим людей просят закрыть окна и не выходить на улицу.

Сегодня утром Киев возглавил рейтинг городов с наиболее загрязненным воздухом.

Также в Николаеве зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха, индекс качества воздуха достиг вредного для человека уровня.