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19 апреля полиция и Нацгвардия патрулируют места потенциального отдыха жителей Николаева для контроля соблюдения ограничительных мер ввиду карантина и чрезвычайной ситуации, связанной с коронавирусом.
Так, в Матвеевском лесу работает 2 автопатруля с 6 сотрудниками, которые следят за соблюдением карантинных мер, передает корреспондент НикВести.
— Служащие Национальной гвардии и патруль полиции следят за порядком в лесу, чтобы не нарушались элементарные правила, то есть — большое количество людей, костры. Так как заездов в лес очень много, то кто-то и заезжает. Но на замечания адекватно реагируют и в течение короткого времени собираются, — рассказал патрульный.
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Напомним, сегодня днем компании горожан, семьи с детьми спокойно прогуливались в районе яхт-клуба и 8 причала, не соблюдая масочный режим и правила социального дистанцирования. При этом экипажей патрульной полиции или Нацгвардии, которые бы контролировали соблюдение карантинных мер, в этом районе не наблюдалось.
Ранее сообщалось, что жители Николаева, несмотря на введенные в городе карантинные ограничения, толпятся в очередях и снимают маски.
Однако в ночь с 18 на 19 апреля на богослужение храмы Николаева не были переполнены людьми.
В свою очередь, николаевские полицейские поблагодарили граждан, которые ответственно отнеслись к праздничным богослужениям по случаю Пасхи и остались дома.
Напомним, по подсчетам аналитиков, после Пасхи количество заболевших коронавирусом в стране может увеличиться до 10% от всего населения.
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19 апреля полиция и Нацгвардия патрулируют места потенциального отдыха жителей Николаева для контроля соблюдения ограничительных мер ввиду карантина и чрезвычайной ситуации, связанной с коронавирусом.
Так, в Матвеевском лесу работает 2 автопатруля с 6 сотрудниками, которые следят за соблюдением карантинных мер, передает корреспондент НикВести.
— Служащие Национальной гвардии и патруль полиции следят за порядком в лесу, чтобы не нарушались элементарные правила, то есть — большое количество людей, костры. Так как заездов в лес очень много, то кто-то и заезжает. Но на замечания адекватно реагируют и в течение короткого времени собираются, — рассказал патрульный.
Реклама:
Напомним, сегодня днем компании горожан, семьи с детьми спокойно прогуливались в районе яхт-клуба и 8 причала, не соблюдая масочный режим и правила социального дистанцирования. При этом экипажей патрульной полиции или Нацгвардии, которые бы контролировали соблюдение карантинных мер, в этом районе не наблюдалось.
Ранее сообщалось, что жители Николаева, несмотря на введенные в городе карантинные ограничения, толпятся в очередях и снимают маски.
Однако в ночь с 18 на 19 апреля на богослужение храмы Николаева не были переполнены людьми.
В свою очередь, николаевские полицейские поблагодарили граждан, которые ответственно отнеслись к праздничным богослужениям по случаю Пасхи и остались дома.
Напомним, по подсчетам аналитиков, после Пасхи количество заболевших коронавирусом в стране может увеличиться до 10% от всего населения.