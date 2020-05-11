Главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний (ЦИЗ) Светлана Федорова заявила, что действующая модель заключения договоров с Нацслужбой здоровья не может обеспечить потребности инфекционных больниц.

Об этом она сказала в эфире телеканала «НАШ», передают НикВести.

По словам Светланы Федоровой модель «деньги идут за пациентом» на вторичной ступени предоставления медпомощи работает только в многопрофильных больницах.

— Я вижу проблему в том, что мы очень резко вошли в медицинскую реформу, вторая ступень. И что для инфекционных стационаров эта экономическая модель «деньги идут за пациентом» не работает. Это то же самое, что пожарному платить за потушенный пожар. А если нет пожара, то забирать все деньги, технику, машины и распустить всех по домам. Если НСЗУ дает один миллион в месяц, а мне надо шесть, то даже пакет COVID, который дает еще 200 тысяч, не спасает больницу. «Деньги за пациентом» хорошо работают в многопрофильных больницах, а не в инфекционном стационаре, — сказала она.

Главврач инфекционки также надеется, что после пересмотра реформы проблема с нехваткой финансирования будет решена.

Напомним, в начале апреля Светлана Федорова заявила, что больнице нечем платить заработную плату сотрудникам, поскольку ЦИЗ подписал с НСЗУ всего один пакет на предоставление услуг.

30 апреля, во время сессии облсовета, она рассказала, что выплатила заработную плату работникам медучреждения, несмотря на угрозы со стороны Николаевской облгосадминистрации.

В свою очередь, глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник недоволен тем, что из-за заявлений главы областного управления СБУ Виталия Герсака и главврача инфекционной больницы Светланы Федоровой о ситуации с COVID-19 в области, он вынужден оправдываться перед Офисом Президента.