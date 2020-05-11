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Главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний (ЦИЗ) Светлана Федорова заявила, что действующая модель заключения договоров с Нацслужбой здоровья не может обеспечить потребности инфекционных больниц.
Об этом она сказала в эфире телеканала «НАШ», передают НикВести.
По словам Светланы Федоровой модель «деньги идут за пациентом» на вторичной ступени предоставления медпомощи работает только в многопрофильных больницах.
— Я вижу проблему в том, что мы очень резко вошли в медицинскую реформу, вторая ступень. И что для инфекционных стационаров эта экономическая модель «деньги идут за пациентом» не работает. Это то же самое, что пожарному платить за потушенный пожар. А если нет пожара, то забирать все деньги, технику, машины и распустить всех по домам. Если НСЗУ дает один миллион в месяц, а мне надо шесть, то даже пакет COVID, который дает еще 200 тысяч, не спасает больницу. «Деньги за пациентом» хорошо работают в многопрофильных больницах, а не в инфекционном стационаре, — сказала она.
Главврач инфекционки также надеется, что после пересмотра реформы проблема с нехваткой финансирования будет решена.
Напомним, в начале апреля Светлана Федорова заявила, что больнице нечем платить заработную плату сотрудникам, поскольку ЦИЗ подписал с НСЗУ всего один пакет на предоставление услуг.
30 апреля, во время сессии облсовета, она рассказала, что выплатила заработную плату работникам медучреждения, несмотря на угрозы со стороны Николаевской облгосадминистрации.
Также сообщалось, что Владимир Зеленский раскритиковал ряд положений медицинской реформы, но сворачивать полностью ее не планирует, потому что сейчас медицина в Украине «в шаге от комы».
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Главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний (ЦИЗ) Светлана Федорова заявила, что действующая модель заключения договоров с Нацслужбой здоровья не может обеспечить потребности инфекционных больниц.
Об этом она сказала в эфире телеканала «НАШ», передают НикВести.
По словам Светланы Федоровой модель «деньги идут за пациентом» на вторичной ступени предоставления медпомощи работает только в многопрофильных больницах.
— Я вижу проблему в том, что мы очень резко вошли в медицинскую реформу, вторая ступень. И что для инфекционных стационаров эта экономическая модель «деньги идут за пациентом» не работает. Это то же самое, что пожарному платить за потушенный пожар. А если нет пожара, то забирать все деньги, технику, машины и распустить всех по домам. Если НСЗУ дает один миллион в месяц, а мне надо шесть, то даже пакет COVID, который дает еще 200 тысяч, не спасает больницу. «Деньги за пациентом» хорошо работают в многопрофильных больницах, а не в инфекционном стационаре, — сказала она.
Главврач инфекционки также надеется, что после пересмотра реформы проблема с нехваткой финансирования будет решена.
Напомним, в начале апреля Светлана Федорова заявила, что больнице нечем платить заработную плату сотрудникам, поскольку ЦИЗ подписал с НСЗУ всего один пакет на предоставление услуг.
30 апреля, во время сессии облсовета, она рассказала, что выплатила заработную плату работникам медучреждения, несмотря на угрозы со стороны Николаевской облгосадминистрации.
Также сообщалось, что Владимир Зеленский раскритиковал ряд положений медицинской реформы, но сворачивать полностью ее не планирует, потому что сейчас медицина в Украине «в шаге от комы».
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
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Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
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Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный