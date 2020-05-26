Печерский суд Киева изменил меру пресечения подозреваемой в деле Шеремета Яне Дугарь с домашнего ареста на залог в 168 тысяч гривен.

Об этом hromadske сообщил адвокат подозреваемой Николай Ореховский.

Несмотря на смягчение меры пресечения, суд не удовлетворил требование защиты, которая просила полностью отменить меру пресечения.

«У нее таких денег нет. Если люди смогут собрать — будут вносить», — отметил адвокат.

Николай Ореховский добавил, что защита будет подавать апелляцию.

По версии следствия, 15 и 18 июля 2016 года Яна Дугар «проводила разведку» возле дома Павла Шеремета и фотографировала на мобильный телефон камеры наблюдения вокруг будущего места преступления.

В то же время, экспертиза почерка установила, что запись от 18 июля 2016 в медицинском журнале Покровского госпиталя, где отмечается персонал, сделана Яной Дугарь значительно позже того дня — аж в ноябре.

Яна Дугар и ее адвокаты уверяют что в июле 2016 подозреваемая находилась в военном госпитале, а оставить его было невозможно. И добавляют, что не видели экспертизу почерка.

Также Яна Дугарь прокомментировала hromadske завершение досудебного расследования по делу, отметив, что в «материалах нет ничего, кроме поддельной экспертизы походки».

Напомним, Печерский суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Юлии Кузьменко и Андрею Антоненко - подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Ранее под стенами Офиса Президента Украины состоялась массовая акция «Полгода за решеткой. Где справедливость, господин Президент?» в поддержку подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета — Юлии Кузьменко, Андрея Антоненко и Яны Дугарь.

До этого следствие изменило подозрение подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь, назвав их исполнителями.

Также недавно Владимир Зеленский заявил, что министр МВД Арсен Аваков остается при власти потому, что он должен довести до конца расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Напомним, что 12 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов по делу Шеремета.

Впоследствии полиция дала брифинг, правоохранители назвали пятерых подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и супруги Грищенко, известные под кличками «Пума» и «Буча». По данным следствия, Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко закладывали взрывчатку под авто Павла Шеремета.