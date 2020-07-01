В Николаеве состоялась предупредительная акция протеста профсоюзов против законопроектов № 2681 и №2708. Участники акции считают, что проводить профсоюзную реформу нужно только при участии самих профсоюзов. Также митингующие потребовали отозвать Галину Третьякову с должности председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики.

Об этом идет речь в сюжете телеканала «Суспільне: Миколаїв».

По словам главы Николаевского областного совета профсоюзов Юрий Толмачева, законопроект № 2681 не предусматривает право на страйк, а также лишает профсоюзы статуса законного представителя работников в случаях коллективных споров.

— Мы требуем прекратить продвижение антисоциальных законопроектов, которые сегодня существенно сужают права трудящихся и профсоюзов. Это практически нивелирует все права работников, делает их беззащитными против своеволия работодателей, к сожалению, оно существует. А второй закон фактически сужает права профсоюзов и ставит их под контроль государства. Сегодня нарушается ряд конвенций Международной организации труда, Конституция Украины. Сегодня они пытаются запретить создание профсоюзов в вузах, на предприятиях, где работает меньше 10 человек, — отметил он.

В Николаевском областном совете профсоюзов 17 отраслевых объединений, которые насчитывают больше 100 тысяч работников.

Участники пикета рассказали, что несколько раз подавали петиции Президенту Украины о против закона «О труде».

Среди требований также — отозвать Галину Третьякову с должности председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики.

— Депутаты, за которых мы честно отдали свои голоса, не понимают, куда они попали. Особенно, госпожа Третьякова. Она просто нас замучила своими заоблачными проектами. Вы хотите профсоюзное имущество, хотите последнее забрать — пожалуйста, забирайте. Но не обижайте людей, оставьте возможность их юридически защитить, материально, морально, и поддержать их в тяжелой ситуации, — отметила глава областного профсоюза работников культуры Любовь Назарова.

Напомним, 30 июня на площади перед Верховной Радой собрался митинг членов профсоюзов, которые требовали отставки народного депутата от «Слуги народа» и главы Комитета Рады по вопросам социальной политики Галины Третьяковой.

Как сообщалось, 25 июня народный депутат от «Слуги народа» и председатель Комитета Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова заявила, что в семьях, нуждающихся в материальной помощи, рождаются дети «очень низкого качества».

Позже большинство депутатов фракции «Слуга народа» заявили, что глава парламентского комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова профессионал и не планируют лишать ее должности главы комитета или требовать от нее сложения депутатского мандата.

В свою очередь, Галина Третьякова назвала реакцию общества на эти слова «организованным буллингом».

Также в Николаеве 30 января вышли на митинг несколько сотен представителей профсоюзов, которые требовали отмены законопроектов №2708 «О труде» и №2681 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины».