По заказу Службы автомобильных дорог в Николаевской области отремонтировали проблемные участки дороги М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск (на Таганрог) на отрезке от Ингульского до Варваровского моста.

Об этом сообщают в САД.

«Каждую ночь до самого утра дорожные рабочие активно работали, чтобы днем не создавать дискомфорт водителям. И этот участок наконец стал комфортным для передвижения», — отметил руководитель САД в Николаевской области Владислав Невеселый.

Во время проведения ремонта были выполнены фрезерование (срезание старого асфальтобетона) асфальта, положено выравнивающий и верхний слои асфальтобетона.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что до конца 2020 года «Укравтодор» официально примет на баланс Варваровский мост.

Напомним, 29 июня глава Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый рассказал, что работники начали ремонт покрытия на разводной части Ингульского моста.

Как известно, утром 3 июля Ингульский мост самопроизвольно поднялся. В КП Николаевского городского совета «ЭЛУ Автодор», на балансе которого находится мост, заявили что причиной аварийной разводки стал несогласованный ремонт дорожного покрытия подрядчиком Службы автомобильных дорог Николаевской области.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что самопроизвольная разводка Ингульского моста произошла из-за того, что Служба автодорог области не привлекла к ремонтным работам на мосту коммунальное предприятие «ЭЛУ Автодорог», на балансе которого находится конструкция моста.

В свою очередь, Владислав Невеселый отметил, что работы проводились только по одной стороне моста, а снятие 200 кг асфальта не могли к этому привести. Также он подчеркнул, что неоднократно уведомлял мэра о проведении ремонтных работ, однако ответа не получил.