Всемирная организация здравоохранения зафиксировала новый антирекорд ежедневного прироста числа случаев коронавирусной болезни.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ВОЗ.

За последние сутки в мире было выявлено 383 359 новых пациентов с болезнью COVID-19.

Больше всего новых случаев было выявлено в Индии (73272), в США (54 232) и Бразилии (27 750).

Всего в мире коронавирусом уже заразились 36754395 человек, умерло — 1064838 человек.

За прошедшие сутки коронавирусную болезнь зафиксировали в 355 244 человек.

Напомним, по состоянию на утро 11 октября в Николаевской области выявлено 340 новых случаев COVID-19.

В Украине за прошедшие сутки, 10 октября, подтвердили 4768 случаев заражения коронавирусом. По состоянию на утро 10 октября в Николаевской области выявлен 301 новый случай коронавируса.

В пятницу, 9 октября, Кабинет Министров обновил деление на карантинные зоны в Украине. Николаев пока остается в «оранжевой» карантинной зоне. Также в нее из «желтой» зоны перешел Николаевсвкий район области.

Главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко говорит, что если до следующей пятницы в Николаеве сохранится тенденция роста заболеваемости на COVID-19, то город перенесут в «красную» карантинную зону.