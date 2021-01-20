Фильм-расследование российского оппозиционера Алексея Навального о дворце президента РФ Владимира Путина в сутки посмотрели более 25 миллионов человек.

Об этом свидетельствует YouTube канал Фонда Борьбы с Коррупцией.

Всего на канал подписано более 5,2 миллионов пользователей. В фильме рассказывается о дворце Путина на Черном море у Геленджика, возможной стоимостью 100 миллиардов рублей.

Дворец строился и содержится за счет двух государственных компаний РФ — Роснефть и Транснефть, возглавляемых двумя близкими друзьями Путина — Игорем Сечиным и Николаем Токаревым.

Официальная площадь путинского дворца — 17 тысяч 691 метров квадратных, а площадь участка под дворцовым комплексом — 68 гектаров, но на самом деле, отмечается, что территория дворца примерно в 100 раз больше.

Напомним, что российского оппозиционера Алексея Навального, который недавно вернулся после лечения в Германии, суд приговорил к заключению под стражу до 15 февраля, заседание прошло в отделе полиции.

Напомним, в воскресенье вечером российского оппозиционера Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту «Шереметьево» в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления.

В 19:12 по киевскому времени самолет авиакомпании «Победа» рейса 936 из Берлина с Навальным приземлился в московском аэропорту «Шереметьево», а не во «Внуково», как планировалось раньше.

Глава МИД Германии Хайко Маас назвал абсолютно непонятным задержание оппозиционера Алексея Навального в Москве и требует немедленно освободить его.

Страны Балтии считают, что Евросоюзу следует рассмотреть возможность введения санкций в отношении России, если задержанный оппозиционер Алексей Навальный не будет освобожден.