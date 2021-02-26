Королева Великобритании Елизавета II призвала людей «подумать о других» и вакцинироваться, когда они получат приглашение на прививку.

Как пишет Европейская правда со ссылкой на BBC, об этом она сказала во время видеоконференции с должностными лицами, отвечающими за распределение вакцины по всей территории страны.

94-летняя Елизавета и ее 99-летний супруг Филипп, герцог Эдинбургский, получили свои первые дозы вакцины в январе. Рассказывая о своем опыте вакцинации, она рассказала, что все прошло быстро и безболезненно.

Королева отметила, что понимает, что для некоторых людей процесс прививки может быть непростым опытом, но призвала всех «подумать о других людях, не о себе».

Недавно министр по вопросам вакцинации Надхим Захави рассказывал, что не решаются вакцинироваться около 11-15% граждан. При этом исследования показывают разницу между бедными и богатыми районами, а также некоторыми этническими группами.

В Нацслужбе здоровья считают, что комментарий королевы станет мощным аргументом для многих людей. На сегодня первую дозу вакцины в Британии получили уже более 18 млн граждан — почти каждый третий взрослый. Все население Соединенного Королевства насчитывает около 67 миллионов человек.

Как известно, во вторник, 23 февраля, в Украину доставили первую партию препарата компании AstraZeneca, которую первыми получат Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая области и Киев.

В Николаевскую область доставили 12 тысяч 300 доз вакцины Covishield (AstraZeneca).

Также сообщалось, что в 11:10 в Николаеве вакцинировали от COVID-19 первую пациентку.

Напомним, начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай говорила, что первый этап вакцинации в регионе начнется в марте-апреле 2021 года. Вакцину получат работники «ковидных» больниц, интернате учреждения и военные.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич напомнил горожанам о важности заключения деклараций с семейным врачом перед процедурой вакцинации коронавирусной инфекции COVID-19.