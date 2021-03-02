Николаевский городской голова Александр Сенкевич назвал индийскую вакцину Covishield безопасной и эффективной, а также предположил, что «отказники» вскоре будут лечиться от COVID-19 за свой счет.

Об этом он сказал во время прямого эфира в соцсетях во вторник, 2 марта, пишут НикВести.

Мэр также отметил, что на сегодняшний день в Николаеве вакцинировались уже 160 медиков, а никаких негативных реакций не было зафиксировано.

— Вакцина у нас сертифицированная, является безопасной, а главное — эффективной. Я думаю, что дальше будет такая история. Сегодня, люди которые попадаю в больницу, лечатся за счет государства через Национальную службу здоровья Украины и получают лечение, главные все препараты получают от НСЗУ. Мне кажется, что все, кто будет писать отказ или не будут вакцинированы, будут лечиться за собственный счет. Хочу напомнить, что это около 5-10 тысяч гривен в день, заявил Александр Сенкевич.

Отметим, что хоть вакцина Covishield в Украине и одобрена, в Индии она пока еще не прошла последний этап испытаний. Также данный препарат является лицензированной копией оксфордской вакцины AstraZeneca.

Ранее экс-президент, глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что медики в Украине отказываются делать прививку от коронавируса из-за ее низкого качества. Также он заявил о новом штамме коронавируса на Прикарпатье и коррупции в системе медзакупок.

Ранее сообщалось, что в Николаевскую область доставили 12 тысяч 300 доз вакцины Covishield (AstraZeneca).

Также сообщалось, что в 11:10 в Николаеве вакцинировали от COVID-19 первую пациентку.

Напомним, что первой партии индийской вакцины Covishield, которая прибыла в Николаевскую область, хватит на 6150 человек. Когда прибудет следующая партия — пока неизвестно.