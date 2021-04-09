В Николаеве не планируют полностью прекращать работу общественного транспорта в связи с распространением коронавируса.

Об этом рассказал глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Он отметил, что общался с министром здравоохранения Максимом Степановым, который сказал, что принятых мер уже достаточно.

— Транспорт мы не останавливаем на эти выходные. Мы обсудили это со Степановым, он говорит: «Мер, которые предприняли, — достаточно, контролируйте их». Мы будем проверять сейчас, в том числе супермаркеты, на соблюдение карантинных ограничений. Чтобы они не расслаблялись, следили за количеством людей у себя в магазинах. Дополнительных ограничений не будет. Транспорт на выходных будет ездить, в том режиме, в котором ездит сейчас, — сказал Виталий Ким.

В понедельник, 5 апреля, был первый будний день с тех пор, как городская комиссия по ТЭБ и ЧС ввела новые ограничения на перевозки в общественном транспорте в Николаеве. Люди не могли уехать на работу, на остановках образовались очереди, а патрульная полиция продолжала дежурить на дорогах.

На выходных сообщалось, что некоторые водители меняли маршруты, чтобы избежать патрулей.

Отметим, что на выходных появилась информация о том, что водители маршруток собираются бастовать в понедельник. Однако они все же вышли на работу, но в гораздо меньшем количестве.

Ранее жительница Николаева показала, как коммунальный автобус, курсирующий по маршруту № 91, приехал на конечную остановку с практически полностью занятыми местами для сидения.