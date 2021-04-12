В Николаеве запустили автобусы, которые будут подвозить на работу/с работы исключительно медиков.

Об этом на своей странице в Facebook написала глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.

Она сообщила, что в Николаевской ОГА состоялась встреча с руководителями медицинских учреждений, где были согласованы маршруты подвоза медиков.

С сегодняшнего дня, 12 апреля, десять единиц специализированного транспорта курсируют по определенным маршрутам.

Пять отправных базовых станций-локаций:

микрорайон Соляные, ул. гвардейская;

микрорайон Намыв, вблизи роддома № 3;

улица Космонавтов — угол проспекта Богоявленского;

Площадь Победы;

Баштанское шоссе.

В первой половине дня специализированный автотранспорт бутед отправляться по маршруту дважды — в 7:00 и 7:15. Вечером, учитывая продолжительность рабочего дня, в обратном направлении будет отправляться в 16:00 — 16:30.

Напомним, что сотрудница «скорой помощи» из Николаева возмутилась, что из-за введенных в городе транспортных ограничений медики не имеют возможности добраться домой после рабочей смены.

Заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Игорь Кузьмин рассказал, как в Николаеве организовали подвоз медицинских работников и пациентов к больницам. Под его публикацией активно начали оставлять комментарии руководители больниц и официальные Facebook-страницы учреждений, в которых сыплются благодарности в адрес облгосадминистрации и говорится, что никаких проблем с подвозом медиков в Николаеве нет.

На это глава облсовета Анна Замазеева заявила, что главные врачи областных больниц лукавят, оставляя хвалебные комментарии под постом вице-губернатора Игоря Кузьмина по поводу отсутствия проблем с подвозом медиков.

Главный бухгалтер управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Любовь Савчук рассказала, что облздрав не может контролировать, заключили ли больницы договоры на перевозку медработников, на что им из бюджета области было выделено 2,5 миллиона гривен.

Позже руководство больниц передало облсовету списки медиков, которые нуждаются в подвозе на работу. Анна Замазеева была шокирована их количеством.