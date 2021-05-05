В период с 20 по 30 апреля специалисты Госэкоинспекции провели внеплановую проверку ООО «Николаевский глиноземный завод», во время которой обнаружили ряд нарушений.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области).

Отмечается, что проверку инициировали после обращений горожан. Во время проверки было установлено, что «НГЗ» начал строительство нового ставка-накопителя с насосной станцией в рамках технического переоснащения шламового хозяйства предприятия с переходом на новую технологию «сухого складирования фильтр-кека красного шлама». При этом заключение по оценке воздействия на окружающую среду не было получено, что противоречит требованиям пункта 11 части 3 статьи 3 Закона Украины «Об оценке воздействия на окружающую среду».

Проведенной проверкой также установлено, что предприятием допускается хранение отходов в несанкционированных местах. Так, вынутые при рытье котлована (в месте, где планируется построить накопитель) отходы, смешанные с грунтом, хранятся на территории базисного состава бокситов. Площадь смешанной с отходами почвы составляет 3,7 га, что, по приблизительным оценкам, составляет 150-180 тонн.

Кроме того, не определен состав и свойства отходов, образовавшиеся в результате рытья котлована. Не проведены организационные и технологические мероприятия для максимальной утилизации отходов в части передачи их другим потребителям или предприятиям, учреждениям и организациям, занимающимся сбором, обработкой и утилизацией отходов.

«Данные действия являются нарушением статьи 17 Закона Украины «Об отходах». По результатам проведенной проверки предприятию выдано предписание по устранению выявленных нарушений природоохранного законодательства, ответственные должностные лица будут привлечены к административной ответственности», — отметили в Госэкоинспекции.

Как сообщалось, «Николаевский глиноземный завод», принадлежащий российскому олигарху Олегу Дерипаске, собирается построить под Николаевом еще одно, третье, хранилище для отходов от обработки боксита и производства глинозема — красного шлама.

«Николаевский глиноземный завод» находится в Витовском районе Николаевской области (теперь часть Николаевского района, - прим.) на территории Галициновского сельского совета. Предприятие работает с 1980 года и является одним из крупнейших предприятий цветной металлургии в Европе. «НГЗ» занимается выпуском металлургического глинозема и товарного гидрата алюминия.

До октября 2017 года предприятие принадлежало холдингу «Русал», подконтрольному российскому олигарху Олегу Дерипаске, однако после введения санкций, завод якобы продали сырьевому трейдеру «Glenсore». Однако, по данным Единого госреестра юрлиц Украины, Олег Дерипаска остается конечным бенефициаром ООО «Николаевский глиноземный завод». Согласно госреестру, Дерипаска выступает бенефициаром двух совладельцев НГЗ – ООО «Компания «Алюминий Украины» и ООО «Гуардон Украина». В годовых отчетах «Русал» и En+, опубликованных в марте 2018 года, эти структуры указали один актив в Украине – RUSAL Mykolaev Ltd, в котором им принадлежит 100%.

Директором ООО «Николаевский глиноземный завод» является российский менеджер Виктор Кожевников. В интервью изданию Reuters в апреле 2019 года генеральный директор «Русала» Евгений Никитин заявил, что у компании «нет проблем» с поставками глинозема и другого сырья с «Николаевского глиноземного завода».

Примечательно, что спустя три года информация о принадлежности «Николаевского глиноземного завода» корпорации «Русал» российского олигарха Олега Дерипаски появилась на официальном сайте компании среди других предприятий, входящих в концерн.

На сайте «Русала» указывается, что Николаевский глиноземный завод - «одно из наиболее энергоэффективных глиноземных предприятий в мире, среди глиноземных заводов СНГ обладает самым высоким уровнем автоматизации технологических процессов». Также это второй крупнейший глиноземный актив «Русала».

Ранее сообщалось, что «Николаевский глиноземный завод» является самым крупным загрязнителем атмосферного воздуха в регионе по количеству выбросов.

Как известно, год назад руководство Черноморской таможни обвинило Николаевский глиноземный завод в уклонении от уплаты налогов и загрязнении окружающей среды. Руководство НГЗ все обвинения отвергало, заявляя, что они работают в рамках закона, а нападки со стороны правительства грозят полной заморозкой производства и остановкой завода. В итоге в начале мая Николаевский глиноземный завод заявил о вынужденной приостановке производства в связи с неправомерной блокировкой поступлений бокситового сырья в порту Черноморской таможней.

Начальник Черноморской таможни Александр Щуцкий ранее заявил, что руководство Николаевского глиноземного завода манипулирует ситуацией и шантажирует остановкой работы, чтобы и дальше избегать уплаты таможенных сборов в государственный бюджет.

Спустя несколько дней на НГЗ заявили, что договорились с Кабмином, и таможня прекратит блокировать оформление бокситов.

Летом прошлого года генеральный директор «Николаевского глиноземного завода» Виктор Кожевников рассказал, что предприятие за 40 лет работы выпустило около 48 миллионов тонн глинозема, а его проектная мощность увеличена больше чем в 1,7 раз.

В конце прошлого года сообщалось, что организация «Стоп шлам» через суд требует от «Николаевского глиноземного завода» ₴9,2 млрд за вред экологии.