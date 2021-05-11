Водитель автобуса по маршруту №75 брал с пассажиров 5 гривен оплаты за проезд вместо положенных 4.

На него пожаловались в группе Contact Center при Николаевском городском совете в Facebook.

По словам горожанки Лины Обнорской, сегодня, 11 мая, в 10:00 по пути на конечную остановку в микрорайоне Лески водитель не давал сдачу с 5 и 10 гривен.

— Салон пассажиров возмущался, просил дать сдачу! А в ответ — тишина: никак не реагировал! Тарифный беспредел! От лица всех пассажиров просим привлечь к ответственности перевозчика за несоблюдение договорных отношений, — написала Лина Обнорская.

Речь идет о предприятии-перевозчике ООО ПКФ «Гуриг-сервис». Номер автомобиля нарушителя — ВЕ8317АА.

Напомним, в конце апреля первый вице-мэр Николаева Виталий Луков рассказал, что городская власть готова идти на компромисс с частными перевозчиками в вопросе пересмотра стоимости проезда.

Уже 5 мая на рассмотрение исполкома вынесли проекты решений о повышении стоимости проезда в автобусах и маршрутках, а также электротранспорте города.

Позже, 8 мая на сайте горсовета опубликовали таблицу расчета тарифов на проезд в маршрутках и автобусах Николаева.