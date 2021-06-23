Секретариат Уполномоченного Верховной Рады по правам человека открыл производство против Института подготовки кадров Государственной службы занятости, который отказался предоставить журналисту Bihus.info Даниилу Мокрику запись с защитой Ильей Кивой своей диссертации.
Об этом рассказал сам журналист Bihus.info.
Корреспондент поставил в известность омбудсмена о факте препятствования профессиональной деятельности со стороны ректора Института Радмилы Войтович.
— Секретариат Уполномоченного открыл производство по моему обращению. Рано или поздно, так или иначе, полнe. запись этого легендарного заседания мы получим. Это — не самая крупная из скал, которую мы пробили. А если ее уничтожат (запись), то это уже будет основанием для уголовной ответственности, — отметил Даниил Мокрик.
Напомним, 26 апреля, одиозный нардеп от парламентской фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Илья Кива успешно защитил диссертацию и стал кандидатом наук по госуправлению, причем недружественные парламентарию медиа на открытую защиту не пускали под предлогом карантина.
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Секретариат Уполномоченного Верховной Рады по правам человека открыл производство против Института подготовки кадров Государственной службы занятости, который отказался предоставить журналисту Bihus.info Даниилу Мокрику запись с защитой Ильей Кивой своей диссертации.
Об этом рассказал сам журналист Bihus.info.
Корреспондент поставил в известность омбудсмена о факте препятствования профессиональной деятельности со стороны ректора Института Радмилы Войтович.
— Секретариат Уполномоченного открыл производство по моему обращению. Рано или поздно, так или иначе, полнe. запись этого легендарного заседания мы получим. Это — не самая крупная из скал, которую мы пробили. А если ее уничтожат (запись), то это уже будет основанием для уголовной ответственности, — отметил Даниил Мокрик.
Напомним, 26 апреля, одиозный нардеп от парламентской фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Илья Кива успешно защитил диссертацию и стал кандидатом наук по госуправлению, причем недружественные парламентарию медиа на открытую защиту не пускали под предлогом карантина.