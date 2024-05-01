Відремонтований дитячий майданчик на Верхньому БАМі. Фото: «НикВести»

Комунальне підприємство «ДЄЗ «Пілот» відремонтувало аварійний дитячий майданчик по вулиці Набережна на Верхньому БАМі. Наступним в черзі на відновлення — ігровий майданчик біля гімназії імені Миколи Аркаса.

Про це повідомляють «НикВести».

Директор комунального підприємства Ігор Головатий у коментарі «НикВести» повідомив, що роботи з ремонту ігрового майданчика розпочались одразу, як тільки майданчик перейшов на баланс «ДЄЗ «Пілот».

— Всі звернули увагу на те, що цей дитячий майданчик ( по вулиці Набережній – прим. ) вже становиться вітхим, і поки він повністю не зруйнувався нам адміністрація Центрального району передала його на баланс і ми його відремонтували, – сказав Ігор Головатий.

Стан дитячого майданчика на Верхньому БАМі до ремонтних робіт. Фото: «НикВести» Стан дитячого майданчика на Верхньому БАМі до ремонтних робіт. Фото: «НикВести» Стан дитячого майданчика на Верхньому БАМі до ремонтних робіт. Фото: «НикВести»

Стан дитячого майданчика на Верхньому БАМі до ремонтних робіт. Фото: «НикВести» Стан дитячого майданчика на Верхньому БАМі до ремонтних робіт. Фото: «НикВести» Стан дитячого майданчика на Верхньому БАМі до ремонтних робіт. Фото: «НикВести»

Гарантійний строк ремонту залежатиме від користування обʼєкта місцевими.

— Щодо гарантійного строку, все залежить від того, як нею будуть користуватись містяни. Ми обираємо для ремонту дитячі майданчики першочергово ті, які можуть спричинити травмування для дітей, також дивимось, що просять відремонтувати мешканці в Contact Centr. Проте ми плануємо зараз ще відремонтувати дитячий майданчик в сквері біля гімназії Миколи Аркаса, – резюмував він.

Відремонтований дитячий майданчик на Верхньому БАМі. Фото: «НикВести» Відремонтований дитячий майданчик на Верхньому БАМі. Фото: «НикВести»

Відремонтований дитячий майданчик на Верхньому БАМі. Фото: «НикВести» Відремонтований дитячий майданчик на Верхньому БАМі. Фото: «НикВести» Відремонтований дитячий майданчик на Верхньому БАМі. Фото: «НикВести»

Нагадаємо, що у Миколаєві на ремонт дитячих та спортивних майданчиків та інших об’єктів благоустрою у 2024 році планують витратити трохи більше 8 мільйонів гривень. Торік КП витратило на ремонт 92 дитячих та спортивних майданчиків більше 11 мільйонів гривень.

Також повідомлялося, що у Миколаєві залишаються 267 дитячих та спортивних майданчиків, які не мають балансоутримувача.