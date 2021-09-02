Замглавы Национального экологического центра Олег Деркач считает, что подъем уровня воды в Александровском водохранилище — не только угроза заповедной зоне, но и нерациональная растрата водных ресурсов.

Об этом он заявил в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

По его мнению, проблема достройки Ташлыкской ГАЭС была одной из самых острых за последнее время.

— Это провоцирование разных техногенных вещей, при условии, что Южный Буг теряет водность, вода становится ресурсом номер один. Потреблять такое количество пресной воды для энергетических целей нецелесообразно, — заявил Олег Деркач.

Он считает, что первоочередно нужно обеспечить водой коммунальные службы и население, а потом уже решать, можно ли снабдить ею энергетические компании.

— Но, поскольку у нас сейчас много альтернативных вариантов, я думаю, это проекты 70-х годов, которые просто не имеют права на жизнь, — добавил эколог.

Он напомнил, что Николаевская областная государственная администрация, облсовет и общественные организации выступили «одним фронтом» против решения о поднятии уровня воды в Александровском водохранилище. Однако окончательное решение было за Министерством защиты окружающей среды.

В конце концов, в начале июля Минэкологии не дало соответствующее разрешение ГП НАЕК «Энергоатом». Олег Деркач уточнил, что причиной отказа стало нарушение процедуры ОВС (оценки влияния на окружающую среду, — прим.).

— Мало того, что на критические замечания не были найдены ответы, отчеты были подготовлены на очень низком уровне, самое главное — не было предложено никаких альтернатив. Оценка влияния на окружающую среду предполагает альтернативность. Не было веских доказательств, как в условиях нынешнего законодательства вообще можно внедрить этот проект. Отказали в выдаче этого вывода просто потому, что нарушили процедуру ОВС — не подали текстовый вариант отчета, не предоставили подтверждения, что в СМИ был широко освещен этот вопрос, шли общественные обсуждения, были слушания и так далее, — объяснил он.

Эколог добавил, что точка в данном вопросе еще не поставлена, а дальнейшие события могут развиваться по разным сценариям.

— Мы отодвинули этот вопрос на какое-то время. Возможны различные сценарии, например, за это время «Энергоатом» может лучше подготовиться, второе — может предложить какие-то альтернативы, третье — общество смирится и не захочет уже сопротивляться, — считает Олег Деркач.

Напомним, в конце апреля активисты, ветераны АТО приковали себя цепями к камню на Гардовом острове, протестуя против поднятия уровня воды в водохранилище.

19 мая у здания Николаевской облгосадминистрации прошла акция протеста «Национального корпуса» против затопления Бугского Гарда, работы завода «Экотранс» и НГЗ.

При этом, представители Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции не разделяют позицию Николаевской обладминистрации, которая приняла сторону защиты Гардового острова от затопления.

В четверг, 17 июня, депутаты Николаевского областного совета обратилась к президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой не допустить поднятие уровня Александровского водохранилища.