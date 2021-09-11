Вечером 11 сентября на главной площади Николаева начался большой праздничный концерт, посвященный Дню города.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

На Соборной площади, кроме сцены, установили фуд-корты и аттракционы, а отпраздновать 232-летие Николаева пришли тысячи горожан.

Во время вечернего шоу будут выступать николаевские коллективы и артисты, в частности, PerfomanceBIGBAND, Radiostars, «Южный патруль», FreshTime, Наталья Адубецкая, Марианна Лагетко.

Звездными гостями праздника станут группы «Pianoboy» и «Агонь». В 23:00 торжества должны завершиться фейерверком.

Отметим, что согласно Уставу Николаева, официально Днем города является второе воскресенье сентября, однако уже много лет его празднуют в субботу.

Напомним, днем 11 сентября в Каштановом сквере Николаева прошла торжественная церемония открытия Дня города. Перед началом концерта состоялась презентация новой партии коммунальных троллейбусов, которые выстроили возле сквера.

Также под открытым небом в Каштановом сквере выступил Национальный филармонический оркестр из Одессы.

Ранее городской голова Николаева Александр Сенкевич снял короткое видео в стиле известного блогера Хабане «Хаби» Лейма о том, как не стоить делать, если вы проживаете в Николаеве.

Также глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким записал видеопоздравление ко Дню города.