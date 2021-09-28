Из-за игнорирования вопроса о защите территории Национального природного парка «Бугский Гард» на Министерство культуры и информационной политики Украины активисты подали в суд.

Об этом сообщается в Facebook-группе «Защитим Бугский Гард».

Судебное заседание состоится в Николаевском окружном административном суде 1 октября. Заявителем выступает Александр Прутян.

— Напоминаем, что уже сколько лет Министерство культуры игнорирует вопросы защиты памятники культуры национального значения, более того, в своих ответах цинично становится на сторону НАЭК «Энергоатом», говоря, что проект Ташлыкской ГАЭС был запланирован ранее чем создана достопримечательность. То есть это значит можно топить, — говорится в сообщении.

Напомним, что в июне нынешнего года депутаты Николаевского областного совета обратилась к президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой не допустить поднятие уровня Александровского водохранилища.

Ранее в Николаевской облгосадминистрации заявили, что стали на сторону активистов в дискуссии вокруг поднятия уровня Александровского водохранилища.

При этом представители Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции не разделяют позицию Николаевской обладминистрации, которая приняла сторону защиты Гардового острова от затопления.

19 мая у здания Николаевской облгосадминистрации прошла акция протеста «Национального корпуса» против затопления Бугского Гарда, работы завода «Экотранс» и НГЗ.

В конце апреля активисты, ветераны АТО приковали себя цепями к камню на Гардовом острове, протестуя против поднятия уровня воды в водохранилище.