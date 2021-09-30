В Николаеве пересмотрят «устаревший» проект строительства велодорожки в Корабельном районе города, который разработали еще в 2018 году.

Об этом сообщается в Facebook-группе «Veloruh Mykolaiv».

Проект строительства велопешеходной дорожки от Широкобальского моста до Жуковского кольца в Корабельном районе в 2019 году прошел экспертизу. Отмечается, что разработка проектно-сметной документации обошлась городу в 530 тысяч гривен, а стоимость работ составляла 32 миллиона гривен за 4,2 километра велодорожки. Позже выяснилось, что проект «устарел» и требует корректировки.

Во время совещания представителей власти с велоактивистами, которое состоялось в среду, 29 сентября, было принято решение – велопешеходную дорожку в Корабельном районе необходимо строить.

–– Поскольку со времен проектирования на этом участке проспекта Богоявленского произошли изменения (прокладка троллейбусной линии, строительство Эпицентра, АЗС), документация требует корректировки. Договорились на следующей встрече вместе с проектантом, Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и Управлением капитального строительства горсовета обсудить возможность корректировки проекту с разбивкой его на очереди. Планируется, с учетом возможных объемов финансирования, начать реализовывать проект в последующие годы, –– сообщается в группе «Veloruh Mykolaiv».

Отметим, что Департамент жилищно-коммунальных услуг горсовета заключил договор с киевской компанией «Исток-А» на строительство первой полноценной велодорожки в Николаеве, стоимостью 4,6 миллиона гривен.

Ранее в Николаеве начались работы по нанесению велосипедной разметки на улице Большая Морская от парка Народный сад через улицу Соборную к Ингульскому спуску. Однако, из-за критики горожан в социальных сетях приостановили реализацию проекта первой велодорожки.

Напомним, что в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета заявили, что для обустройства велодорожки по улице Курортной необходимо вырубить 67 тополей и акаций. Вместо них обещают высадить 70 новых деревьев.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что хочет направить на обустройство велодорожек 5% от денег, которые депутаты будут распределять на ремонт дорог. В то же время, на сегодняшний день Николаев остается единственным областным центром без велодорожек.