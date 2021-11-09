Национальной полиции Украины не хватит личного состава, чтобы возле каждой больницы выставить пост для охраны медучреждений. Поэтому полиция действует по ситуации.

Об этом в эфире «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил глава Национальной полиции Украины (НПУ) Игорь Клименко.

Напомним, что главврач Николаевского ЦИЗ Светлана Федорова написала пост о штурме заведения гражданами с требованием предоставить кислород больной родственнице.

Игорь Клименко

По словам Игоря Клименко, когда в больнице сломали шлагбаум, то на этом конфликт был исчерпан. Поэтому сотрудники полиции не увидели необходимости охранять больницу.

– Нам не хватит личного состава полиции, чтобы возле каждой больницы выставить какой-то пост. Касательно Николаевской области, то конфликт был исчерпан после того, как был сломан шлагбаум людьми, пытавшимися попасть в больницу. Конфликт был исчерпан. В то время полиция сочла, что опасности для жизни и здоровья медицинского персонала уже не было, потому что люди достигли своего и получили ту медицинскую помощь, которую они просили, – проинформировал Игорь Клименко.

Глава Национальной полиции отметил, что в других случаях, когда полиция видит опасность для медперсонала, то принимаются все необходимые меры.

– В других случаях, когда мы будем видеть, что действительно есть опасность от некоторых лиц или от местных жителей, которая будет влиять и угрожать безопасности медицинского персонала и больных в больнице, полиция в обязательном порядке примет все меры, необходимые для того, чтобы не допустить развития таких событий, – заверил он.

Ранее сообщалось, что заместитель главы Министерства здравоохранения Ирина Микичак считает, что еще рано делать выводы по произошедшему в Николаевском областном центре лечения инфекционных заболеваний инциденту.

6 ноября по личному поручению министра здравоохранения Виктора Ляшко, николаевские больницы проинспектировала его заместительница Ирина Микичак.

Напомним, стало известно, что николаевскую «инфекционку» посетит заместитель министра здравоохранения Виктора Ляшко. О официальном визите сообщили после того, как главврач Николаевского ЦИЗ Светлана Федорова написала пост о штурме заведения.

Примечательно, что в конце октября глава Миздрава утверждал, что самостоятельно совершит рабочий визит в Николаев, дабы разобраться в ситуации с «инфекционкой» и выплатами по ковидному пакету.