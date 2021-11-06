Замглавы Минздрава Ирина Микичак считает, что еще рано делать выводы по поводу инцидента, произошедшего в николаевской «инфекционке» несколько дней назад.

Свою позицию она проговорила во время брифинга в Николаевском ОГА.

По словам чиновницы, невозможно сразу предоставить оценку по ситуации, когда родственники привезли больную из Нового Буга и требовали предоставить помощь в «инфекционке».

— Появилась ситуация, которая вышла на уровень Верховной Рады. Министр дал поручение, я собралась и приехала. Просто приехав, разобраться с ситуацией однозначно тяжело. Для этого нужно обработать ряд документов НСЗУ, изучить финансово-хозяйственную деятельность. Поэтому, честно говоря, я прецедента, как такового, тут не вижу. Правоохранительные органы должны разобраться, кто кого куда не допускал. Но мы однако сейчас выясняли с руководителями (больниц) между собой, кто, где и когда отказывает в госпитализации, — рассказала Ирина Микичак.

Заместительница министра здравоохранения попросила руководство городских и областных больниц наладить связь между собой, чтобы не допускать конфликтов.

— Я призываю всех коллег, в частности госпожу Светлану (Федорову, - прим), чтобы больницы лучше между собой взаимодействовали, чтобы была лучше коммуникация между руководителями больниц и собственниками медучреждений, органами местного самоуправления, — высказалась Ирина Микичак.

На просьбу детальней прокомментировать ситуацию с людьми, которые прорывались в Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний, ревизор из Минздрава еще раз подчеркнула, что все станет понятно после изучения документов.

— Для того чтобы оценить объем предоставления медицинской услуги, необходима клинико-экспертная комиссия. Родственники должны обратиться с заявлением. Тогда мы извлекаем копию медицинской документации и обрабатываем ее. Нельзя просто со слов, когда люди возбужденны, в стрессе, боятся за жизнь близкого человека, говорить, насколько правдивы те или иные утверждения. Я уверена, что обработав документацию, мы четко увидим, какой объем работ предоставляла больница, какие были проблемы, — отметила заместительца руководителя Минздрава.

Сегодня днем по личному поручению министра здравоохранения Виктора Ляшко, николаевские больницы проинспектировала его заместительница Ирина Микичак.

Напомним, вчера стало известно, что николаевскую «инфекционку» посетит заместитель министра здравоохранения Виктора Ляшко. О официальном визите сообщили после того, как главврач Николаевского ЦИЗ Светлана Федорова написала пост о штурме заведения гражданами с требованием предоставить кислород больной родственнице.

Примечательно, что в конце октября глава Миздрава утверждал, что самостоятельно совершит рабочий визит в Николаев, дабы разобраться в ситуации с «инфекционкой» и выплатами по ковидному пакету.