Исполнительный комитет Николаевского городского совета снова не поддержал внесение изменений в маршрут №3, который курсирует в Варваровке.

Об это стало известно на заседании исполкома в среду, 10 ноября, пишут НикВести.

В проекте решения указано, что предусматривается увеличение длины маршрута с 8,1 километра до 10,1. Стоит напомнить, что этот вопрос уже рассматривался на предыдущем заседании исполкома. Тогда начальник городского управления транспорта Дмитрий Попов сообщил, что предлагают утвердить маршрут: Привокзальная площадь, улица Пушкинская, улица Чкалова, улица Рюмина, проспект Центральный, улица Фалеевская, улица Никольская, улица Большая Морская, Одесское шоссе, улица Мичурина, улица Микитенко, улица Северная улица Мичурина, Одесское шоссе, 94. В обратном направлении предлагалось пустить маршрутки не по Одесскому шоссе, а по улице Веселиновская.

Члены исполкома Никита Плеханов и Екатерина Стоколяс-Литвиненко отметили, что решение продлить маршрута принимается лишь для того, чтобы увеличить стоимость проезда до 7 гривен.

– Я спрашивал конкретно за маршрут №3. У меня три дня назад спрашивали, вносили ли мы какие-то изменения, потому что у людей в вечернюю перевозку брали 7 гривен, – рассказал Никита Плеханов. – В управление жалобы не поступали, – заверил заместитель начальника управления транспорта горсовета Олег Кукса.

Вопрос был вынесен на голосование, но из 17 членов исполкома его поддержали всего 8, против проголосовало трое.

Ранее сообщалось, что пассажиры маршрута №3 «Старый ж/д вокзал – Варваровка» пожаловались на водителей, которые требуют оплачивать проезда в размере 7 гривен, вместо ранее установленного тарифа в 6 гривен.

В администрации предприятия «Гуриг-сервис» отметили, что согласно решению исполкома Николаевского городского совета, маршруты №3 и №3а немного отличаются, соответственно, стоимость проезда отличается на 1 гривну.

После случившегося руководство фирмы-перевозчика «Гуриг-сервис» заверило, что уволило четырех водителей, которые требовали с пассажиров маршруток №3 платить 7 гривен за проезд.

Жители микрорайона Варваровка пришли на заседание исполкома и просили добавить количество маршруток, поменять интервалы и продлить маршрут №3 через улицы Микитенко, Северная и Мичурина.