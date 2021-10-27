Исполнительный комитет Николаевского городского совета не поддержал решение по продлению маршрута №3 в Варваровке.

Об этом стало известно в ходе заседания исполкома в среду, 27 октября, пишут НикВести.

Стоит отметить, что на предыдущем заседании исполнительного комитета, жители микрорайона Варваровка пожаловались на работу перевозчика по маршрутам №3 и №3а. Люди просили добавить количество маршруток, поменять интервалы и продлить маршрут №3 через улицы Микитенко, Северная и Мичурина. Мэр города Александр Сенкевич поручил управлению транспорта проработать все вопросы, которые были озвучены жителями микрорайона, а после доложить о результатах.

Дмитрий Попов

Начальник городского управления транспорта Дмитрий Попов сообщил, что проектом решение предлагают продлить маршрут, чтобы он проходил по улицам: Привокзальная площадь, улица Пушкинская, улица Чкалова, улица Рюмина, проспект Центральный, улица Фалеевская, улица Никольская, улица Большая Морская, Одесское шоссе, улица Мичурина, улица Микитенко, улица Северная улица Мичурина, Одесское шоссе, 94. В обратном направлении предлагается пустить маршрутки не по Одесскому шоссе, а по улице Веселиновская.

– Там (в Варваровке – прим.) размещен жилой массив с двухэтажных домов, очень густонаселен. В продлении маршрута есть необходимость, чтобы обеспечить подвоз населения, – подчеркнул Дмитрий Попов.

Кроме того, он отметил, что на маршруте №3 машин станет больше, потому что стоимость проезда увеличится до 7 гривен.

В свою очередь член исполкома Екатерина Стоколяс отметила, что будет голосовать «против», так как это получается «акция «Маршрутка к каждому двору в Варваровке»».

В результате рассмотрения вопрос не набрал необходимого количества голосов. Продление маршрута поддержало всего 10 членов исполкома.

Напомним, что пассажиры маршрута №3 «Старый ж/д вокзал – Варваровка» пожаловались на водителей, которые требуют оплачивать проезда в размере 7 гривен, вместо ранее установленного тарифа в 6 гривен.

В администрации предприятия «Гуриг-сервис» отметили, что согласно решению исполкома Николаевского городского совета, маршруты №3 и №3а немного отличаются, соответственно, стоимость проезда отличается на 1 гривну.

После случившегося руководство фирмы-перевозчика «Гуриг-сервис» заверило, что уволило четырех водителей, которые требовали с пассажиров маршруток №3 платить 7 гривен за проезд.