Депутат Николаевского городского совета Максим Коваленко заявил, что полицейские в очередной раз отпустили группу мужчин, которые зарабатывают на занесенных в Красную книгу белохвостых орланов на улице Соборной.

Об этом он рассказал в комментарии под публикацией директора зоопарка Владимира Топчия в Facebook.

Как известно, 1 января неизвестные с краснокнижными орланами в очередной раз появились на улице Соборной и приставали к николаевцам, чтобы те за 800 гривен сфотографировались с птицами. Комментируя эту ситуацию Владимир Топчий заявил, что проблемой заработка на редких птицах должна заняться Госэкоинспекция.

Депутат Максим Коваленко поделился, что в тот же день вызвал полицию, однако после написанного им заявления правоохранители отпустили группу мужчин и те продолжили зарабатывать на краснокнижных орланах на улице Соборной.

— Сегодня (1 января, – прим.) неоднократно вызывал полицию. Они в доле, посмеялись, приняли заявление, отправили ребят дальше зарабатывать на Соборную, – написал Максим Коваленко.

Орлан-белохвост — птица рода Соколоподобных, семьи ястребиных. Один из самых крупных представителей хищных птиц в Евразии. Орлан-белохвост занесен в Красную книгу Украины, в издании которой от 2009 года он отнесен к категории «редкостный». Вид занесен в Красный список Международного союза охраны природы и Европейского красного списка. Включен в Дополнение I Конвенции о международной торговле видами редкой фауны и флоры, которая находится под угрозой исчезновения.

Напомним, что на улице Соборной в Николаеве периодически появляется группа неизвестных мужчин, которые предлагают за деньги сфотографироваться с небольшими обезьянками и краснокнижными орланами.

В январе 2021 года директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий возмутился, что правоохранительные органы бездействуют и не реагируют на обращения, касающееся того, что несколько молодых людей на протяжении новогодних праздников зарабатывали на улице Соборной, предлагая фотографироваться с занесенными в Красную книгу птицами.

После этого полиция составила административный протокол за жестокое обращение с животными на владельцев краснокнижных орланов.

Позже Владимир Топчий заявил, что в зоопарке могут принять орланов, которых используют для заработка на улице Сборной, но только с документами, подтверждающими их здоровое состояние. В декабре 2021 года Владимир Топчий в очередной раз пожаловался на людей, которые на Соборной предлагают горожанам за деньги сфотографироваться с белохвостыми орланами. По его словам, полиция продолжает игнорировать нарушения.

Кроме этого сообщалось, что в декабре 2021 года на улице Соборной вновь начали работать молодые люди, предлагающие при минусовой температуре за деньги сфотографироваться с небольшими обезьянками.

Похожая ситуация сложилась в Одессе. где неизвестные предлагали сфотографироваться с совами. Однако там полиция конфисковала двух сов и передала птиц в зоопарк.