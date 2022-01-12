За минувшие сутки во Франции зафиксировали 368 149 новых случаев заражения коронавирусом, это самый высокий показатель с начала пандемии в стране.

Как сообщает Reuters, рост заболеваемости связывают с распространением штамма Омикрон.

Антирекорд по числу инфицированных фиксируют второй день подряд, днем ранее обнаружили более 350 тысяч случаев заражения.

После нового года во Франции показатель заболеваемости впервые превысил 300 тысяч в сутки.

В ВОЗ заявили, что более половины населения Европы может быть заражено штаммом коронавируса Омикрон в течение следующих двух месяцев.

В первую неделю 2022 года в регионе было подтверждено более 7 миллионов случаев заражения, причем за двухнедельный период их число увеличилось более чем в два раза.

Власти Франции ожидают, что в январе ситуация с коронавирусом ухудшится из-за распространения штамма коронавируса Омикрон.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 11 января, заразились коронавирусом 7117 человек и умерли почти 200.