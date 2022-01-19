Кабинет Министров выделил деньги на разработку проектно-сметной документации по реконструкции Николаевского профессионального колледжа музыкального искусства. Правда, по ошибке их направили городу, а не области.

Об этом 18 января во время прямого эфира в соцсетях рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич, пишут НикВести.

— Выделены деньги Кабмином на проектирование его ремонта. К сожалению, Кабмин немного напутал и выделил деньги городу. А этот объект не является местным. Он областной. В ближайшее время, я думаю, Кабмин перенаправить деньги, и начнется разработка проекта капитального ремонта музучилища, — отметил мэр.

Отметим, что проектно-сметную документацию на ремонт училища делали трижды, однако денег на реставрацию так и не нашли. Сейчас же оказалось, что для того, чтобы получить госфинансирование на реконструкцию, нужен новый проект.

Однако денег на это, как ранее писали НикВести, в бюджете области на 2022 год не заложили.

Отметим, что в августе 2021 года вице-губернатор по вопросам культуры Юрий Гранатуров обещал, что в 2022 году будет разработана проектно-сметная документация по реконструкции исторического здания Николаевского колледжа музыкального искусства. По его словам, работы по реконструкции будут проходить в две очереди — ремонт старого корпуса и реконструкция исторического здания учреждения. Деньги на это в ОГА собирались искать в ГФРР или «выбивать» через программы «Большого строительства» и «Большой реставрации».

При этом еще в 2017 году должны были выделить из областного бюджета деньги на проект.

В апреле 2021 года советник главы облгосадминистрации Виталия Кима, николаевский музыкант Владимир Алексеев обратил внимание на критическое состояние здания, в котором расположилось Николаевское государственное высшее музыкальное училище. Он рассказал, как 17 лет местная власть дает обещания отремонтировать здание, а оно все продолжает разрушаться. По его словам, на реконструкцию фасада здания необходима сумма в размере порядка 100 тысяч долларов США.

Недавно глава Николаевского облсовета Анна Замазеева осмотрела Николаевский музыкальный колледж и пообещала взять вопрос на личный контроль. Об этом она написала 20 декабря, за день до сессии, на которой облсовет принял бюджет области на 2022 год.

Напомним, что коллектив Николаевского профессионального колледжа музыкального искусства показал, в каких условиях вынужден десятилетиями работать и обучать юные таланты области.