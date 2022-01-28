Государственной экоинспекции и Николаеской областной прокуратуре получили проверить соблюдение режима охраны территорий Кинбурнской косы и Национального парка «Белобережье Святослава».

Соответствующая рекомендация была поддержана депутатами областного совета в ходе совместного заседания постоянных комиссий в пятницу, 28 января.

Заместитель городского головы Очакова Алексей Васьков заверил, что на Кинбурнской косе сейчас занимаются только возобновлением освещения и берегозащитных сооружений.

— Мы движемся в законодательном плане, и я не вижу ничего криминального. У меня тоже вопрос, почему эта земля десятками лет использовалась не совсем по целевому назначению, а громада кроме проблем с мусором ничего не видит, — сказал Алексей Васьков.

Вместе с тем на комиссии было отмечено, что на территории косы размещают «наливайки», а землю незаконно раздают.

В связи с эти было принято решение поручить правоохранителям и экологам проверить соблюдение режима охраны территорий. Также члены комисии рекомендовали создать рабочую группу по вопросу расширения границ сел на Кинбурнской косе.

Ранее сообщалось, что в Очаковском городском совете не видят проблем в том, что природоохранные территории Кинбурнской косы были включены в проект генерального плана сел Покровское и Покровка, так как это «не запрещено законом».

Напомним, что 22 декабря 2021 года Николаевский областной совет провалил голосование по обращению к президенту Владимиру Зеленскому, Кабинету министров Украины, Генпрокуратуре для контроля ситуации относительного нового генплана сел Кинбурнской косы.

Ранее сообщалось, что генеральные планы сел Васильевка, Покровка, Покровское, разработанные на основании решения Очаковского городского совета, абсолютно не соответствуют требованиям законодательства Украины. Об этом заявляют эксперты правозащитной организации «Екологiя. Право. Людина».

Территории, за счет которых увеличиваются села, имеют статус объектов природно-заповедного фонда Украины — РЛП «Кинбурнская коса» и часть НПП «Белобережье Святослава», они внесены в Изумрудную сеть Европы, а часть их является водно-болотными угодьями международного значения «Ягорлыцкий залив».

Мы ранее сообщали, что в Национальном природном парка «Белобережье Святослава» считают неправильной инициативу Очаковского горсовета расширить территории трех сел на Кинбурнском полуострове, «прихватив» часть заповедных земель, в том числе и относящихся к НПП.

Руководитель Регионального ландшафтного парка «Тилигульский», замглавы Национального экологического центра Олег Деркач предостерегает от включения в границы сел на Кинбурне природоохранных земель.

В Николаевской облгосадминистрации, в свою очередь, заявили, что не могут вмешиваться в планы Очаковского горсовета расширить территорию трех сел на Кинбурнском полуострове, в том числе и за счет заповедных земель, пока процедура проходит в правовом поле.

Ранее в прокуратуре сообщали, что еще до объединения районов Очаковский районный совет, без обязательного согласования с Очаковской РГА, Гослесхозом и управлением экологии Николаевской ОГА, увеличил границы села Покровка на 57 гектаров за счет земель государственного лесного фонда. 12 января 2021 года Николаевский административный окружной суд удовлетворил иск прокуратуры об отмене решения Очаковского райсовета об утверждении проекта землеустройства по изменению границ села Покровка за счет земель регионального ландшафтного парка «Кинбурнская коса».