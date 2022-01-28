В Очаковском городском совете не видят проблем в том, что природоохранные территории Кинбурнской косы были включены в проект генерального плана сел Покровское и Покровка, так как это «не запрещено законом».

Об этом сообщил заместитель городского головы Очакова Алексей Васьков в ходе совместного заседания постоянных комиссий Николаевского областного совета в пятницу, 28 января.

Депутаты поинтересовались, зачем расширять границы сел за счет территорий природно-заповедного фонда, так как их статус не поменяется и там нельзя ничего строить.

Алексей Васьков отметил, что эти земли останутся нетронутыми.

— У нас в генеральном плане предусмотрено расширение границ, не забирая (земли, — прим.) у основных пользователей. Если эти кефальные озера или другие территории относятся к заповедному фонду, то мы их не извлекаем. А то, что они войдут в границы населенных пунктов, то это законодательством не запрещено, ­— отметил он.

Также он сообщил, что все замечания по генплану от Управления экологии и природных ресурсов Николаевской областной государственной администрации будут исправлены.

— Есть замечания касательно генеральных планов, которые были указаны в письме от Управления экологии и природных ресурсов Николаевской областной государственной администрации. Мы разработчикам направили, они обязаны их исправить, — заверил заместитель городского головы Очакова.

Напомним, что 22 декабря 2021 года Николаевский областной совет провалил голосование по обращению к президенту Владимиру Зеленскому, Кабинету министров Украины, Генпрокуратуре для контроля ситуации относительного нового генплана сел Кинбурнской косы.

Ранее сообщалось, что генеральные планы сел Васильевка, Покровка, Покровское, разработанные на основании решения Очаковского городского совета, абсолютно не соответствуют требованиям законодательства Украины. Об этом заявляют эксперты правозащитной организации «Екологiя. Право. Людина».

Территории, за счет которых увеличиваются села, имеют статус объектов природно-заповедного фонда Украины — РЛП «Кинбурнская коса» и часть НПП «Белобережье Святослава», они внесены в Изумрудную сеть Европы, а часть их является водно-болотными угодьями международного значения «Ягорлыцкий залив».

Мы ранее сообщали, что в Национальном природном парка «Белобережье Святослава» считают неправильной инициативу Очаковского горсовета расширить территории трех сел на Кинбурнском полуострове, «прихватив» часть заповедных земель, в том числе и относящихся к НПП.

Руководитель Регионального ландшафтного парка «Тилигульский», замглавы Национального экологического центра Олег Деркач предостерегает от включения в границы сел на Кинбурне природоохранных земель.

В Николаевской облгосадминистрации, в свою очередь, заявили, что не могут вмешиваться в планы Очаковского горсовета расширить территорию трех сел на Кинбурнском полуострове, в том числе и за счет заповедных земель, пока процедура проходит в правовом поле.

Ранее в прокуратуре сообщали, что еще до объединения районов Очаковский районный совет, без обязательного согласования с Очаковской РГА, Гослесхозом и управлением экологии Николаевской ОГА, увеличил границы села Покровка на 57 гектаров за счет земель государственного лесного фонда. 12 января 2021 года Николаевский административный окружной суд удовлетворил иск прокуратуры об отмене решения Очаковского райсовета об утверждении проекта землеустройства по изменению границ села Покровка за счет земель регионального ландшафтного парка «Кинбурнская коса».