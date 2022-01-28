Акт готовности дюкера в Варваровке еще проходит процедуру внесения в Единую государственную электронную систему в сфере строительства. Только после этого объект передадут на баланс КП «Николаевводоканал».

Об этом сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства в ответе на запрос издания НикВести.

Стоит напомнить, что в декабре 2021 года в департаменте сообщали, что дюкер в Варваровке находится в статусе объекта незавершенного строительства. Сроки передачи его на баланс «Николаевводоканала» не указываются.

Также в департаменте сообщили, что были устаренны трещины, которые местные жители заметили в декабре прошлого года на поверхности покрытия камеры переключений дюкера.

— В рамках гарантийных обязательств по договору от 12.09.2019 №832 между Департаментом ЖКХ Николаевского городского совета и ООО «ВИК Технологии», указанный дефект был устранен генеральным подрядчиком за свой счет, — сообщили в департаменте.

Ранее сообщалось, что в Варваровке, в первую очередь, к водоснабжению будут подключать объекты социальной инфраструктуры — учебные и медицинские учреждения.

Напомним, в сентябре 2019 года Департамент ЖКХ Николаевского горсовета заключил договор с николаевской фирмой ООО «ВиК Технологии» на строительство дюкера через реку Южный Буг за 74 миллиона гривен.

Отметим, что строительство дюкера в Варваровку было начато в 2019 году за счет средств субвенции из государственного бюджета - было потрачено 19,5 миллионов гривен. Для окончания строительства объекта инфраструктуры Николаевский городской совет просил финансирование в 2020 году за счет средств ГФРР в размере 36 миллионов гривен. Еще 21 миллион гривен уже выделен на реализацию проекта из средств городского бюджета Николаева, чтобы завершить строительство дюкера и обеспечить микрорайон водопроводом уже в 2020 году.

5 ноября 2020 года состоялась торжественная церемония запуска водопровода в микрорайон Варваровка.

Напомним, что 27 июня нынешнего года в элементе системы водоснабжения появились крупные трещины. После чего рабочие начали замазывать трещины части дюкера в микрорайоне Варваровка.