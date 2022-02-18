Прокуратура подала иск в суд к Национальному природному парку «Белобережье Святослава» и предпринимателю, чтобы признать незаконным передачу в пользование последнему участка земли на побережье Кинбурнской косы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Отмечается, что иск в Хозяйственный суд Николаевской области подали в интересах государства в лице Николаевской облгосадминистрации.

В прокуратуре отмечают, что парк незаконно распорядился землей природно-заповедного фонта, оформив соглашение о размещении сезонного пункта для обслуживания людей. Данный участок находится в пределах прибрежной защитной полосы Черного моря.

Напомним, что 22 декабря 2021 года Николаевский областной совет провалил голосование по обращению к президенту Владимиру Зеленскому, Кабинету министров Украины, Генпрокуратуре для контроля ситуации относительного нового генплана сел Кинбурнской косы.

Ранее сообщалось, что генеральные планы сел Васильевка, Покровка, Покровское, разработанные на основании решения Очаковского городского совета, абсолютно не соответствуют требованиям законодательства Украины. Об этом заявляют эксперты правозащитной организации «Екологiя. Право. Людина».

Территории, за счет которых увеличиваются села, имеют статус объектов природно-заповедного фонда Украины — РЛП «Кинбурнская коса» и часть НПП «Белобережье Святослава», они внесены в Изумрудную сеть Европы, а часть их является водно-болотными угодьями международного значения «Ягорлыцкий залив».

Ранее сообщалось, что в Национальном природном парка «Белобережье Святослава» считают неправильной инициативу Очаковского горсовета расширить территории трех сел на Кинбурнском полуострове, «прихватив» часть заповедных земель, в том числе и относящихся к НПП.

Руководитель Регионального ландшафтного парка «Тилигульский», замглавы Национального экологического центра Олег Деркач предостерегает от включения в границы сел на Кинбурне природоохранных земель.

В Николаевской облгосадминистрации, в свою очередь, заявили, что не могут вмешиваться в планы Очаковского горсовета расширить территорию трех сел на Кинбурнском полуострове, в том числе и за счет заповедных земель, пока процедура проходит в правовом поле.

В начале февраля в Очакове отменили проведение общественных слушаний из-за замечаний к разработчику проекта генерального плана сел Покровское и Покровка на Кинбурнской косе.