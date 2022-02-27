Из Украины в Европу выехали около 368 тысяч граждан, спасающихся от полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Украинцы выехали в Польшу, Венгрию, Румынию и Молдову. По данным Гранди, правительства и граждане этих стран поддерживают беженцев.

В Офисе премьер-министра Польши сообщили, что по состоянию на 27 февраля границу Украины с Польшей пересекли 187 тысяч человек.

В настоящее время очередь к пропускному пункту «Краковец» (Львовская область) на границе с Польшей растянулась на 25 километров и почти не двигается. Как пишет «Суспильное», жители окрестных сел помогают горячим чаем, обедами, а кого-то берут на ночлег домой.

Кроме того, «Укрзалізниця» запускает дополнительные эвакуационные поезда в Перемышль (Польша). По данным Львовской ОГА, около 10 тысяч человек ожидают отправки за границу. К тому же большинство из них — иностранцы.

Поэтому на пунктах пропуска «Нижанковичи — Мальховице» и «Варяж — Усьмеж» планируют открыть пешие переходы. Дополнительные пешие переходы уже открыли на «Краковце», «Смильнице» и «Грушеве».

Оперативно о ситуации в Николаеве и регионах, а также подробности вторжения читайте в специальном онлайн-репортаже НикВести.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

По состоянию на утро, 27 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и больше 3 тысяч личного состава.