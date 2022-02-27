В Николаевской области четверо диверсантов сдались в плен местным после боя и рассказали детали своего участия в российском нападении на Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Четверо российских оккупантов в возрасте от 18 до 29 лет сдались в плен местным. Они утверждают, что являются военными 33 полка из Волгоградской области.

Диверсанты потерпели поражение в бою на административной границе Николаевской и Херсонской областей.

Якобы им сказали, что они будут участвовать только в военных учениях, но потом российское командование сказало начать наступление в Украину.

Несколько диверсантов рассказывают, что они будто не знали намерений руководства и с удивлением поняли в ходе боя в Херсонской области, которые высадили в Украине. Украинские полицейские изъяли у них документы.

— В Крым прибыли первоначально с целью первых учений. Первую ночь мы просто целые сутки ехали, получается, на БМП. На вторые сутки, когда БМП открылся – мы стояли на мосту, где был сгоревший город. Как мы потом узнали – это был Херсон, – сказал один из диверсантов.

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Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

По состоянию на утро, 27 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и больше 3 тысяч личного состава.