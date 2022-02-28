В городе Волчанск на Харьковщине местные жители уже двое суток не имеют света и воды.

Об этом LB.ua сообщил харьковчанин, чьи близкие родственники находятся в Волчанске. Редакция не сообщает имена по соображениям безопасности гражданских.

— Мы с женой проживаем в Харькове и в субботу с ее родителями, живущими в Волчанске, исчезла связь. Чудом жена дозвонилась до матери. Из того, что ей удалось узнать, подходы к городу взорваны. Света и воды нет, отопления нет. В последний раз, когда мы контактировали с родителями, они находились в частном секторе. В многоэтажках ситуация еще хуже. Сегодня утром с родителями связь полностью пропала, потому что станция мобильной связи тоже взорвана, – рассказал мужчина.

Отмечается, что город Волчанск находится в 15 километрах от границы с Россией. 24 февраля в 05:20 российские войска произвели артиллерийский обстрел по Волчанску. По состоянию на 27 февраля в городе продолжалось наступление оккупантов и фиксировались колонны российской техники.

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Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

По состоянию на утро, 27 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и больше 3 тысяч личного состава.