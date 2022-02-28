Количество беженцев из Украины может превысить 7 миллионов.

Такой прогноз дал еврокомиссар ЕС по антикризисному управлению Янес Ленарчич, сообщает Слово и Дело со ссылкой на DW.

Отмечается, что Еврокомиссия уже мобилизовала 90 миллионов евро на гуманитарную поддержку беженцев.

Также во всех странах-членах ЕС планируется создать единую небюрократическую процедуру приема граждан, покинувших Украину, спасаясь от войны. Это значит, что украинским беженцам не придется проходить стандартную для ЕС процедуру получения убежища, и они без лишних бюрократических проволочек будут получать временную защиту на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что десятки тысяч украинцев устремляются в соседние страны — Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову, спасаясь от российского вторжения.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

По состоянию на утро, 27 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и больше 3 тысяч личного состава.